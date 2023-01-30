Минувшие выходные ознаменовались атакой дронов на объекты Ирана. Обычно нагнетание политической обстановки вокруг Исламской Республики тут же приводит к взлету цен на нефть, но в этот раз нефтяные трейдеры рост политической напряженности проигнорировали. Они не уверены, что эскалация конфликта продолжится и приведет к тому, что пострадает нефтяная отрасль страны.
Триллионная интрига: на что «Сургутнефтегаз» потратит свою суперкубышку
Рынок акций начал неделю инерционным ростом во главе с «Ростелекомом», который, похоже, намерен купить «Мегафон». Для дальнейшего подъема рынка нужны очень мощные драйверы. Рубль стабилен, а рынок ждет завтрашнего совета директоров «Сургутнефтегаза».
Коллаж: Тамара Ларина
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