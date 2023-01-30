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Триллионная интрига: на что «Сургутнефтегаз» потратит свою суперкубышку

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
30 января 2023, 12:28

Рынок акций начал неделю инерционным ростом во главе с «Ростелекомом», который, похоже, намерен купить «Мегафон». Для дальнейшего подъема рынка нужны очень мощные драйверы. Рубль стабилен, а рынок ждет завтрашнего совета директоров «Сургутнефтегаза».

Коллаж: Тамара Ларина