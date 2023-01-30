ЦБ назвал экспортеров наиболее пострадавшими от ограничений на импорт

Производители промышленной продукции на экспорт оказались более чувствительными к санкциям, поскольку они столкнулись с последствиями выбывшего из-за ограничений импорта машин и оборудования. В наибольшей степени это коснулось деревообработки, химического производства и фармацевтической отрасли, говорится в аналитической записке ЦБ, представляющей результаты опроса предприятий промышленного сектора в июле – августе 2022 года.

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«Производители промышленной продукции на экспорт оказываются более чувствительными к санкциям. И связано это не столько с формальными и неформальными ограничениями российского экспорта, сколько с последствиями выбывшего из-за санкций импорта в условиях более высокой импортозависимости экспортеров, прежде всего по машинам и оборудованию (у половины опрошенных экспортеров она превышает 30%)», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор пояснил, что внешние ограничения на поставки инвестиционных и высокотехнологичных товаров несут риски накопления технологического отставания экспортных компаний. Согласно опросу, предприятия пытаются переключиться на аналогичную импортную и в меньшей степени на отечественную продукцию, однако по некоторым направлениям не находят ни зарубежных, ни российских аналогов и вынуждены рассматривать альтернативы с более низкими характеристиками. При этом «в условиях неопределенности экономической ситуации и непонимания реальных возможностей для замены выбывшего импорта предприятия не готовы принимать инвестиционные решения для организации собственного производства по импортозамещению». Реализацию собственных программ по замещению импорта на момент опроса планировали менее 10% компаний.

«Проблемы, связанные с экспортом, оказались для производителей экспортируемой продукции менее значимыми, чем разрыв цепочек поставок нужного импорта. Каждая вторая компания-экспортер (51%) отметила, что санкции никак не повлияли на ее экспортную деятельность. В то же время часть предприятий были вынуждены сократить объемы экспорта (за счет недружественных стран и других рынков сбыта) либо вовсе прекратить поставки за рубеж», — говорится в материалах ЦБ.

По данным опроса, санкционные ограничения в наибольшей степени коснулись отраслей промежуточного спроса, ориентированных на внешние рынки и столкнувшихся с нарушением цепочек поставок импортных составляющих: деревообрабатывающей промышленности, химического производства, производства резиновых и пластмассовых изделий. Также выделяются компании фармацевтической отрасли по причине их высокой зависимости от импорта сырья и субстанций, отметили в Центробанке.

