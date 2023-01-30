Учебники истории с темой СВО поступят в российские школы к новому учебному году

Новый учебник истории для старших классов будет готов в марте, старшеклассники смогут получить его в новом учебном году.

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, текст выступления чиновника опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

В конце прошлого года министр сообщал, что для создания единых учебников по истории России и всеобщей истории до конца 2022 года будет создана рабочая группа под руководством помощника президента Владимира Мединского. Кравцов рассказал, что в учебниках будет освещаться начало специальной военной операции, а также присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в нем будет затронута тема санкций против России.