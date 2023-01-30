В Санкт-Петербурге запустят трамваи будущего

На трамваях «Горэлектротранса» в Санкт-Петербурге завершились испытания систем накопления энергии на основе суперконденсаторов отечественной компании «ТЭЭМП». Проведенные по во время мероприятия замеры показали не только сокращение расхода электроэнергии на тягу трамвая от контактной сети до 47%, но и снижение пиковой токовой нагрузки с тяговых подстанций до 2 раз. Кроме того, на 17% упал общий расход электроэнергии трамвая от контактной сети.

Таким образом, можно констатировать — применение новых технологий при организации трамвайного движения разгрузит петербургскую контактную сеть, что позволит вывести дополнительные составы на линию и увеличить пропускную способность маршрутов. Северная Пальмира стала первым не только в России, но и в недружественной нынче Европе крупным городом, который начал системную работу по эффективному использованию «энергетических отходов».

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Уже в первом квартале текущего года планируется составить энергетические паспорта маршрутов и определены наиболее эффективные режимы эксплуатации. Помимо явного экологического эффекта, применение систем рекуперации должно снизить нагрузку на городскую инфраструктуру и позволить точнее планировать ремонтные работы и обновление контактной сети. Что касается обычных пассажиров, то они теперь будут проводить меньше времени в ожидании трамвая на остановке. В целом за счёт вывода на линию дополнительных составов увеличится и пассажиропоток.

Суперконденсатор производства «ТЭЭМП» — это отечественная разработка на базе собственной запатентованной технологии. Она не является «золотой», применять ее можно без оговорок оговорками про экономическую эффективность в отдаленной перспективе. Заявленный изготовителем срок окупаемости новой системы накопления энергии (СНЭ) — 5–5,5 лет. И это без учета субсидирования, господдержки, специальных тарифов.

«Санкт-Петербург становится первым крупным европейским городом, который начал сложную работу по эффективному использованию “энергетических отходов” на электротранспорте. Общими усилиями наших специалистов за полгода проделана большая работа, открывшая перспективы применения систем рекуперации энергии на городском электротранспорте», — заявил «Эксперту» председатель совета директоров компании «ТЭЭМП» Михаил Лифшиц.

Между тем, в России каждый день на маршрут выходят около 8 тысяч трамваев. Распространение опыта эксплуатации общественного транспорта с системой рекуперации на всю страну способно снизить нагрузку на экологию густонаселённых городов и промышленных центров, а также высвободит генерирующие мощности, которыми можно будет поддержать развитие транспортной и социальной и прочей инфраструктуры.

В комментарии «Эксперту» доктор технических наук, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Дмитрий Онищенко отметил, что основным критерием уровня и качества жизни нашей цивилизации является количество и качество энергии, произведенной на одного человека. Ограничение роста этой относительной величины и роста генерируемых мощностей определяют наличие дефицита энергии и энергетических кризисов, которые, как правило, являются основными причинами крупнейших геополитических катастроф — глобальных экономических кризисов, мировых войны и так далее. В данном контексте с учетом текущей обстановки в мире рачительное отношение к энергии и ее источникам экономия энергии приобретает чрезвычайно важное значение.

«В 1800 году по версии официальной истории человечество впервые преодолело отметку в один миллиард человек. Спустя двести с небольшим лет население нашей планеты приблизилось к отметке 8 миллиардов. Другими словами, чуть более чем за двести лет население нашей планеты увеличилось почти в 8 раз, и, по некоторым данным, количество энергии технотронного происхождения, которое потребляет один человек, увеличилось в 10 раз. Таким образом, нагрузка на нашу биосферу, связанная с добычей исчерпаемых ресурсов, резко возросла. Мы снова вернулись к кривой Мэриона Кинга Хаберта и начали анализировать проблемы энергетического дефицита и дефицита полезных ископаемых. Некоторые занимательные факты, возникшие в последнее время, вынудили нас пересмотреть палеонтологическую версию происхождения нефти и задуматься о том, что природные углеводороды, возможно, все же являются возобновляемым источником химической энергии. Но даже в этом случае в настоящий момент скорость добычи природных углеводородов выше, чем их потенциал восстановления», — указал Дмитрий Онищенко.

«Можно признать, что рост функции диссипации энергии носит экспоненциальный характер. Такое развитие требует применения новых подходов при разработке программ развития энергетических систем и транспортных инфраструктур. Именно поэтому произошедшее в Санкт-Петербурге событие имеет знаковый характер не только для транспортной инфраструктуры города, но и открывает широкие перспективы для решения глобальных задач, связанных с энергетической и экологической проблемой нашей цивилизации», — резюмировал ученый.