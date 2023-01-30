Владимир Ефимов: онлайн-сервисами Инвестпортала Москвы воспользовались 160 тыс. раз в 2022 году

Онлайн-сервисами Инвестиционного портала Москвы в 2022 году воспользовались 160 тыс. раз. Эти опции, представленные на ресурсе, позволяют в режиме реального времени направить запрос на получение льготного займа или субсидии, подать заявку на получение статуса или сообщить о проблеме, рассказал 30 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы стал единым электронным офисом инвестора. Сегодня здесь доступно около 30 цифровых инструментов, с помощью которых пользователи могут подать заявки на получение налоговых льгот и финансовой помощи, обратиться с вопросом в правительство Москвы, предложить на рассмотрение инвестпроект и многое другое, — сообщил Владимир Ефимов. — В прошлом году онлайн-сервисами портала воспользовались 160 тыс. раз, что почти на 10 тыс. превышает показатели 2021 года».

Цифровые сервисы доступны пользователям после регистрации в личном кабинете. Всего учетных записей на портале создано более 88 тыс., в том числе в прошлом году на портале появилось почти 25 тыс. личных кабинетов. Авторизоваться на портале можно и через единый городской идентификатор MosID: тогда онлайн-форма регистрации заполняется автоматически, «подгрузив» сведения, указанные ранее в учетной записи на mos.ru, отметили в городском департаменте информационных технологий.

«Пользователи активно используют инструмент подачи заявки на ознакомление с конкурсной документацией. Здесь они могут подробно изучить информацию по интересующему инвестора объекту торгов и подать заявку. Причем сделать это можно в карточке объекта в режиме онлайн в период заявочной кампании», — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. По его оценке, в 2022 году бизнесмены направили 1,9 тыс. таких заявок. «Кроме того, востребован функционал, помогающий получить особые статусы и преференции от города: в 2022 году им воспользовались почти 250 раз», — добавил он.

В частности, через Инвестпортал можно заниматься на осмотр объекта, выставленного на торги. По данным мэрии Москвы, в прошлом году этим цифровым инструментом воспользовались 52,3 тыс. раз. В числе востребованных сервисов также линия прямых обращений с правительством столицы: на нее в прошлом году поступило 2,5 тыс. обращений. «Как правило, инвесторы интересуются нюансами процедуры торгов, получения финансовой поддержки, предлагают инвестиционные проекты», — уточнили в городском правительстве.

Напомним, Инвестпортал Москвы работает с 2014 года. С того времени на нем зафиксировали почти 19 млн посещений и 9,9 млн уникальных пользователей.