Всплытие покажет: газ почти донырнул до дна

Фьючерсы на природный газ в США ускорили падение и достигли уровня ниже 3 долларов за баррель — самой низкой отметки с мая 2021 года, — поскольку более мягкая погода снизила спрос на отопление, а производство топлива остается высоким. По ряду оценок, добыча природного газа в январе в семи основных регионах на суше в нижних 48 штатах (за исключением Аляски и Мексиканского залива) увеличилась на 7,4 млрд куб. футов в сутки, или на 8,4% в годовом исчислении.

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Согласно прогнозам, сделанным на основе данных EIA, в 2022 году общая добыча природного газа в США увеличится на 4,3 млрд куб. футов в сутки и достигнет рекордно высокого уровня. Кроме того, на внутреннем рынке останется больше газа, чем может потребоваться до февраля, марта или даже позже, если завод по производству СПГ во Фрипорте возобновит работу на полную мощность. Завод, закрывшийся из-за пожара 8 июня 2022 года, заявил, что закончил ремонт и попросил у регулирующих органов США разрешения на перезапуск.

По подсчетам Investing.com, фьючерсы на природный газ падают шестую неделю подряд, хотя закрытие торгов в пятницу без изменений вызвало вопросы инвесторов: не подходит ли к концу распродажа топлива для отопления в связи с не по сезону теплой зимой. У некоторых трейдеров появились надежды на то, что рынок, возможно, достиг дна, показав в четверг 21-месячный минимум — 2,688 доллара за мартовский газ.

«На данный момент цены фьючерсов на газ на NYMEX, похоже, нашли дно в районе 2,70 доллара за баррель», - говорится в ежедневной рыночной заметке консалтинговой компании Gelber & Associates, базирующейся в Хьюстоне. При этом, пишет издание, прогнозы погоды показывают вероятное возвращение к морозным условиям в феврале и далее.

«Помимо отсутствия достаточно холодной зимней погоды, ослабление дисбаланса спроса и предложения по-прежнему обусловлено высокой добычей, которая выросла более чем на 5 млрд куб. футов в сутки в годовом исчислении, и стагнацией экспорта СПГ, что смягчило ослабление импорта и переход от угля к газу, — говорится в сообщении консалтинговой компании. — Дальнейшее снижение цен все еще возможно, когда производители решат более агрессивно урезать дополнительные производственные планы в этом году.»

Эль-Ниньо уходит — цены возвращаются

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период снизились до 643 долл. за 1000 кубометров — из-за упавшего потребления и ввода в эксплуатацию новых мощностей по регазификации. Хотя похолодание последних дней увеличило потребление на отопление, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 28 января упали до 72,5%. ACER ЕС опубликовала свои первые оценки цен на СПГ для Северо-Западной и Южной Европы: на первую половину февраля они составили около 18 долл./mmbtu, или 644 долл. за 1000 кубометров.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период упала до 2,848 долл./mmbtu (102 долл. за 1000 кубометров) из-за теплой погоды и снизившегося экспорта, подтверждает аналитик. Ожидаемый запуск Freeport LNG намечен на конец февраля — начало марта, что на месяц позже ожиданий. Это ухудшает состояние баланса внутреннего американского рынка газа и будет способствовать снижению здешних цен еще 2—3 недели. Запасы природного газа в американских ПХГ, сообщает Минэнерго США, были, по состоянию на 20 января, 4,1% выше уровня прошлого года и на 4,9% выше среднего уровня за последние пять лет.

В Азии стоимость природного газа на базисе JKM понизилась до 20,165 долл./mmBTU, или 722 долл. за 1000 кубометров в корреляции с падением цен на прочих региональных рынках газа и снижением спроса. В то же время, обращает внимание Лукичева, Китай сталкивается с краткосрочным дефицитом природного газа, поскольку температуры понизились. Сообщается, что КНР утроила объемы закупок СПГ — с 16 млн тонн в год в 2015—2020 годах до почти 50 млн тонн ежегодно в 2021 и 2022 годах. А генеральный директор крупнейшего индийского импортера газа Petronet сообщил, что импорт СПГ в Индию восстановится по мере снижения мировых цен.

Прогноз NASA о том, что к концу января теплый атмосферный купол, сформировавшийся над Европейским континентом вследствие затяжного явления Эль-Ниньо, начнет рассасываться, оправдывается. Это уже восстановило нормальные зимние температуры в Европе, где идут обильные снегопады и наблюдаются минусовые температуры. Соответственно, считает Оксана Лукичева, это увеличивает потребление природного газа и краткосрочно поддерживает рынок.

На цену газа будут влиять разнонаправленные факторы

Для рынка газа в Европе новая неделя началась с нового снижения цен, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Котировки 30 января идут вниз с 625 к 601-607 долл. за 1000 куб. м. Это связано с общей направленностью на экономию, замещение другими источниками энергии, относительным уменьшением потребления в ряде секторов. В то же время, цены сохраняются в пределах текущего диапазона, сложившегося в январе, не опускаясь далее его нижней границы — психологического и технического рубежа 600 долл.

Ограничению движения вниз способствует некоторое увеличение отбора газа из хранилищ, продолжает аналитик. Их заполненность на прошлой неделе сократилась с 80% до 75%. Это происходит из-за некоторого похолодания в последнее время и перенаправления части объёмов СПГ в Азию на фоне увеличения спроса и цен в связи с отказом Китая от политики антиковидной закрытости.

На текущей неделе, помимо указанных факторов, для рынка могут оказаться важными данные о состоянии экономики и политики центробанков, считает Гойхман. Во вторник выйдет информация о ВВП еврозоны. Ожидается, что темп его роста уменьшился до 2,2%, что усиливает риски рецессии и снижения спроса на сырьё. В среду — данные по инфляции в еврозоне с вероятным её снижением до 9,1% в январе по сравнению с 9,2% месяцем ранее. Это фактор тоже будет давить на цену газа.

В четверг — заседание ЕЦБ, где, предположительно, ставка будет повышена с 2,5% до 3% и тоже станет драйвером давления на цены. Таким образом, заключает эксперт, на текущей неделе во взаимодействии противоположно направленных факторов и определённой непредсказуемости данных можно предполагать динамику цены 580-650 долларов.