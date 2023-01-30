ВТБ сообщил о выплате рекордного процентного дохода по рублевым депозитам

По итогам 2022 года портфель вкладов физических лиц в ВТБ увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Драйвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых выросла до 90%. За год клиенты банка получили по ним рекордный доход – свыше 330 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ.

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В банке уточнили, что в первом полугодии на фоне роста ключевой ставки среди клиентов были популярны краткосрочные вклады до шести месяцев. Во второй половине года вырос спрос на депозиты сроком от одного года, так как ставки по ним стали более выгодны. Всего за год ВТБ выплатил физлицам процентный доход по вкладам в размере более 330 млрд рублей, что более чем в четыре раза выше уровня 2021 года.

В прошлом году также значительно увеличилась доля депозитов, открываемых онлайн. Так, в декабре физлица дистанционно разместили в ВТБ 81% депозитов и накопительных счетов против 33% в январе. Средний чек по офлайн и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.

«В прошлом году ключевую роль в сберегательной стратегии россиян снова стали играть классические рублевые вклады, доля которых в нашем портфеле превысила 90%. Благодаря высоким ставкам они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств и показателем успешной девалютизации сбережений населения: за год доля валютных вкладов сократилась вдвое и составила порядка 10%», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В текущем году, по его словам, вклады в рублях останутся главным сберегательным продуктом, сохранится тренд на дедолларизацию портфеля и будет расти доля альтернативных валют.