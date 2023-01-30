Выходные по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 23 по 26 февраля

В конце февраля по случаю празднования Дня защитника Отечества Россиян ждет короткая рабочая неделя.

Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

«В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — указывается в сообщении.

Уточняется, что 22 февраля будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час.

