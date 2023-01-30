Заммэра Ефимов: почти 94 млрд рублей составил объем госзакупок на Портале поставщиков Москвы в 2022 году

Объем государственных закупок малого объема, размещенных на портале поставщиков Москвы, в 2022 году вырос на 11,5% и достиг 93,9 млрд рублей. Тендеры размещали заказчики из 39 регионов России, сообщил 30 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году объем закупок на Портале поставщиков составил почти 94 млрд рублей, что на 11,5% превышает показатели 2021 года и на 53% — 2020 года. Тогда объем составил 84,2 и 61,1 млрд рублей соответственно», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, портал — это важная мера поддержки бизнеса, поскольку 90% представленных на нем поставщиков — представители малого и среднего предпринимательства. Кстати, в прошлом году их стало на 43 тыс. больше, а общее число поставщиков достигло 290 тыс., добавил Владимир Ефимов.

В свою очередь, количество государственных и муниципальных заказчиков, зарегистрированных, превышает 54,1 тыс. «Ежегодно мы фиксируем увеличение активности регионов: если в 2020 года объем их закупок на ресурсе составлял чуть более 30%, в 2021 — 43,2%, а в 2022-м — уже почти 52%», — рассказал руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. При этом в денежном выражении объем закупок не снижается: например, в прошлом году госзаказчики Москвы закупили продукции на 45,2 млрд рублей, экономия бюджета оценивается в 6,7 млрд, добавил он.

Среди остальных регионов по объему закупок в лидерах Ямало-Ненецкий округ (их объем заказов в общей сложности составил 5,5 млрд рублей) и Пермский край (4,3 млрд). Активно размещает заказы на портале Краснодарский край (1,5 млрд рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1,4 млрд в 2022 году).

Напомним, портал поставщиков власти Москвы запустили в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. По официальным данным, на нем заключают более 1,5 тыс контрактов в день. А число товаров, работ и услуг, представленных на портале, к концу 2022 года превысило два млн единиц.