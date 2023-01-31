9 000 незаконно мобилизованных

Власти уже вернули домой более 9 тыс. человек, мобилизованных с нарушением законодательства. В том числе, речь идет о гражданах, которые не должны были быть призваны на военную службу по состоянию здоровья. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Усилиями надзора возвращено домой свыше 9 тыс. граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе тех, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», — цитирует генпрокурора РБК.

По словам Краснова, мобилизация выявила «массу существенных проблем» в системе воинского учета. В частности, порядок формирования баз данных военнослужащих должен быть пересмотрен. «Это стало для многих уроком», — подчеркнул он.

В октябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что домой по разным причинам вернули около 10 тыс. мобилизованных, напоминает РБК. На горячей линии по вопросам частичной мобилизации обещали, что такие граждане получат выплаты за фактически пройденный период военной службы.

Частичная мобилизация в РФ проводилась с 21 сентября 2022 года. В конце октября было объявлено о ее завершении.