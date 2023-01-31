Акции дня: отчетность подтолкнула котировки «Совкомфлота»

Котировки компании «Совкомфлот» выросли по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 31 января. За день акции подорожали на +5,59% до 45,50 рублей.

Импульс для роста акций дала отчетность компании за 9 месяцев 2022 года. За этот период чистая прибыль выросла в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 321 млн долларов. Помимо этого, 26 января совет директоров «Совкомфлота» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р для ее дальнейшей регистрации на Мосбирже.

«Отчетность "Совкомфлота" — весьма и весьма положительная. Чистая прибыль, которую получила компания, — сейчас это примерно пятая часть капитализации. Рынок может оценить "Совкомфлот" гораздо лучше, учитывая, что прибыль за девять месяцев — в 10 раз больше, чем за 2021 год», - отметил аналитик «Финама» Ярослав Кабаков.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,96% до 2225,6 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,40% до 1001,23 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:38 мск составила 85,14 долларов за баррель (+0,76%). Российская валюта слабела– 70,65 руб. за доллар.