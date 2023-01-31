Банкам и финансовым организациям РФ повысят киберустойчивость

Банки, некредитные финансовые организации и процессинговые центры теперь смогут руководствоваться новыми российскими стандартами по управлению риском и обеспечению операционной надежности. Это должно повысить уровень их киберустойчивости и будет способствовать бесперебойному обслуживанию клиентов. Стандарты разработали специалисты Банка России при участии экспертов с учетом международных практик, они начнут действовать с 1 февраля 2023 года, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Документы содержат положения по определению политики управления риском, меры по его выявлению, оценке и мониторингу. В стандартах также описано, какие нужны мероприятия по снижению риска, порядку реагирования на киберинциденты и восстановления инфраструктуры после их реализации, правила взаимодействия с поставщиками услуг в сфере информационных технологий, проведение киберучений и другое», — пояснили в ЦБ.

Речь идет о документах: ГОСТ Р 57580.3-2022 и ГОСТ Р 57580.4-2022, которые утверждены Росстандартом и опубликованы на его сайте.

