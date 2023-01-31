Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16

Вашингтон не намерен передавать Киеву истребители F-16.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает «Интерфакс».

«Нет», — сказал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Между тем стало известно, что США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Уточняется, что это первая партия данных БМП в рамках пакета американской военной помощи Киеву на сумму $2,85 млрд.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность поставок истребителей Украине, при условии что это не приведет к эскалации и не навредит обороноспособности французской армии. «По сути ничто не запрещено», — сказал Макрон во время поездки в Нидерланды, также отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей.

Напомним, в этом месяце Германия приняла решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2 и дала другим странам разрешение на поставку этих танков на Украину; президент США объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки вооружений Киеву странами Запада приводят к эскалации конфликта, но изменить ход событий это не может, специальная военная операция будет продолжаться.

Накануне, 30 января, российское Министерство иностранных дел указало новому послу США в РФ Линн Трейси о контрпродуктивности нынешнего курса Вашингтона в отношении Москвы, «чреватого серьезными негативными последствиями».