Чавушоглу: односторонний мир на Украине не примут ни Киев, ни Москва

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на Украине необходим мир, который был бы принят обеими сторонами конфликта.

По его мнению, односторонний мир не будет принят ни Киевом, ни Москвой, передаёт РИА Новости.

«Что касается, конфликта на Украине, то мы с самого начала прилагаем усилия для её завершения. – подчеркнул министр иностранных дел.

Условия, которые были в первые месяцы этого противостоянии, по сравнению с теми, что имеем сейчас, очень отличаются».

Как пояснил дипломат, чем дальше идет конфликт, тем сложнее сторонам прийти к какому-то компромиссу

«Мы даже сейчас говорим не о мире, а хотя бы о прекращении огня», – подчеркнул Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Глава МИД Турции при этом напомнил, что с самого начала конфликта Анкара говорила о том, что победителей в этом конфликте не будет, также, как и не будет проигравших в условиях устойчивого мира.

«Мы продолжим наши усилия, так как верим в то, что всё это закончится за столом переговоров…Необходим мир, который бы приняли обе стороны. Это невозможно без вовлеченности обеих сторон. Односторонний мир не будет принят, ни Россией, ни Украиной. Необходимо смотреть правде в глаза», – резюмировал Чавушоглу.