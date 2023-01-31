Четыре спасительных фактора: ЦБ назвал, благодаря чему экономика РФ адаптировалась к шокам

Снижение экономической активности в 2022 году оказалось значительно менее глубоким, чем ожидалось весной, сразу после резкого изменения внешних условий. Основными факторами быстрой адаптации стали: сохранение стабильной работы финансовой системы, благоприятная динамика внешнего спроса, оперативный перезапуск логистических цепочек, а также меры поддержки со стороны правительства и Банка России, говорится в макроэкономическом бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

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«Российская экономика достаточно быстро адаптировалась к шокам в 2022 году. Вместо широко ожидавшегося значительного и продолжительного снижения в результате геополитического кризиса уровень экономической активности в целом стабилизировался уже к концу II квартала. За этим стоит ряд факторов», — сообщили в ЦБ.

Первым фактором аналитики Центробанка назвали оперативное устранение рисков для финансовой стабильности в феврале – марте. Это, по их мнению, позволило избежать дезорганизации и полномасштабного финансового кризиса и привело к быстрому возобновлению и развитию кредитной активности.

Второй фактор — рост экспорта при снижении импорта. Это, по данным регулятора, стало основным фактором укрепления рубля в прошлом году и сыграло важную стабилизирующую роль для экономики в целом. Рост экспортных цен на ряд ключевых товаров позволил увеличить общий стоимостный объем экспорта даже при снижении физических объемов. Многим российским компаниям удалось успешно переориентировать экспортные поставки с европейского на азиатское направление.

«В-третьих, высокую адаптивность показали компании разных отраслей, использующие в производстве импорт. Судя по результатам регулярных опросов, доля компаний, указывающих на проблемы с импортом и поставщиками, устойчиво снижалась в течение второго полугодия. Хотя не всегда удавалось сохранить качественные характеристики закупаемой и выпускаемой продукции, перебои в производстве были минимизированы», — отметили в ЦБ.

Четвертым ключевым фактором быстрой адаптации российской экономики к шокам стало значительное увеличение бюджетных расходов. Оно подстегнуло спрос в экономике, особенно в обрабатывающих отраслях и инфраструктуре, частично компенсировав потери частного спроса.

Исходя из количества и качества трудовых ресурсов, основного капитала и технологического уровня, российская экономика выглядит несколько слабее, чем в 2021 году, отметили аналитики ЦБ. При этом они предполагают, что в 2023 году должно увеличиться производство в обрабатывающих отраслях промышленности, а в случае «возврата к потребительской модели поведения домохозяйств и снижения нормы сбережений возможны позитивные процессы в общеэкономической динамике».

