Чистая прибыль «Совкомфлота» в январе — сентябре 2022 года выросла в 16 раз

Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по МСФО за период с января по сентябрь 2022 года увеличилась примерно в 16 раз по отношению к показателю того же периода 2021 года и достигла $321 млн.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, в котором также сообщается, что 26 января совет директоров «Совкомфлота» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р для ее дальнейшей регистрации на Мосбирже.

Согласно отчету, опубликованному на сайте «Совкомфлота», выручка предприятия за девять месяцев прошлого года составила $1,395 млрд, что в 1,6 раз больше, чем годом ранее; выручка в тайм-чартерном эквиваленте составила $1,017 млрд, в 1,1 раза превысив показатель за аналогичный период 2021-го.

Прибыль от эксплуатации судов составила $802 млн, операционная прибыль — $369 млн; прибыль до налогообложения — $363 млн; EBITDA — $741 млн. Чистый долг компании — $809 млн.

Группа «Совкомфлот» входит в число ведущих компаний по морской транспортировке СПГ, нефти и нефтепродуктов, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. Предприятие участвует в крупных проектах в России и за рубежом, в частности, это «Сахалин — 1», «Сахалин — 2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ — 2» и Tangguh (Индонезия). В настоящий момент у компании в эксплуатации находятся примерно 4,7 тыс. судов.