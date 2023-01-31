Экономическая политика Санкции

Экспортеры нефти назначены контролерами ценового потолка

Константин Смирнов
обозреватель Expert.ru
31 января 2023, 22:33

С 1 февраля Россия официально вводит в действие запрет на поставки углеводородов по фиксированной предельной цене. В преддверии этой даты правительство РФ утвердило механизм реализации соответствующего президентского Указа.

Пресс-служба Правительства РФ
Подписанные премьер-министром Мишустиным документы должны поставить заслон утечке «подпотолочной» нефти

Не до потолка

Ценовой потолок (фиксирование предельных цен на российскую нефть) направлен не против наших поставок на Запад. Там практически везде работает эмбарго. Цель — нанесение финансовых потерь при экспорте на новые — восточные и южные — рынки сбыта. Но и Запад остается в этой игре игроком, правда, весьма своеобразным.

Согласно правилам фиксирования предельных цен (сейчас это $60 за баррель), западным компаниям запрещается оказывать транспортные, банковские и страховые услуги тем контрагентам, которые решились купить нефть (а вскоре это затронет и нефтепродукты) по стоимости, превышающей установленный потолок.

Впрочем, ситуация на мировых рынках сложилась так, что не обострила проблему потолка. Цены на эталонный сорт нефти Brent в начале января падали ниже котировки в $80 за баррель. В конце месяца они немного превышают эту отметку. Коктейль Urals традиционно дешевле, а сейчас на его цену давят другие факторы, среди которых ценовой потолок далеко не главный.

По мнению вице-премьера Александра Новака, дополнительный дисконт к цене нефти сорта Urals вызван резким подорожанием фрахта и страхования под влиянием соответствующих санкций. По данным российского Минфина, средняя цена Urals в декабре снизилась до $50,47. Для сравнения: в ноябре — $66,47, а за весь 2022-ой — $76,09.

Первые цифры, как видно, существенно ниже потолка. И организаторы ценовых ограничений не спешат его понижать. Более того, Вашингтон, в отличие от Брюсселя, оказался менее требовательным к высоте потолка на дизельное топливо. 

5 февраля, как известно, западные страны намерены ограничить стоимость российского дизеля в пределах $100-110 за баррель, мазута — $45. А ЕС введет еще и танкерное эмбарго.

При этом в заокеанском финансовом ведомстве предлагают не $100 за баррель, как ЕС, а $110. Осторожность американцев объясняется, по-видимому, желанием избежать скачка цен.

США и ЕС также не пытаются пока и применить вторичные санкции против стран, быстро наращивающих импорт нефти и нефтепродуктов из России и не присоединившихся к режиму ценового полотка. Кстати, расширение географии российского углеводородного экспорта (в апреле начнутся поставки в Пакистан, летом — вероятно, в Индонезию) также играет против потолка.

Ответный ход

Но тем не менее, медлить с принятием ответных мер на санкции было бы опасно. Федеральный бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом в 3% ВВП и при этом на основе цены на Urals в $70 за баррель. У нефтяных компаний при нынешнем налогообложении растет риск недоинвестирования ряда проектов.

Но при этом фискальные платежи отрасли де-факто снижаются. Например, 1 февраля экспортная пошлина на нефть установлена в размере $12,8/тонна, снизившись на $3,9. В январе ставка вообще упала на $26,6 с тонны — с $43,3 до $16,7. 

Поэтому еще 27 декабря президент запретил с 1 февраля по 1 июля этого года вывозить нефть и нефтепродукты по заниженным ценам. В этот день был издан Указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты». Запрет на поставки углеводородов по фиксированной предельной цене вводится в действие с 1 февраля.

Александр Новак заявил ранее, что к реализации Указа правительство приступило уже в день его опубликования. Но все же был необходим конкретный механизм реализации этого документа. Что и сделано правительством в постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным 28 января (опубликовано вечером 30-го).

Постановлением №118 от 28 января «О мерах по реализации Указа Президента от 27 декабря 2022 г. №961» утверждены правила недопущения ограничения цен на российскую нефть, а также соответствующий код ТН ВЭД ЕАЭС, на который это постановление распространяется.

Разрушать, если можно так выразиться, ценовой потолок обязали прежде всего самих отечественных поставщиков. Но в поддержку им назначены также ФТС и Минэнерго. Кроме того, постановлением Минэнерго и Минфину поручено до 1 марта представить новый механизм мониторинга цен на Urals. 

В правительственном документе воспроизведены (из Указа) сроки действия запретов на потолочный экспорт: сырая нефть с 1 февраля по 1 июля. Точная дата ограничения вывоза нефтепродуктов будет назначена позднее — после 5 февраля.

Утвержденный также «Перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой (ТН) внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которых применяются положения Указа Президента РФ от 27 декабря 2022 г.» содержит всего одну строчку: код ТН ВЭД «2709 00 900» — «Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, прочие».

Здесь надо пояснить, что пока речь о светлых и темных нефтепродуктах, произведенных из нафты (дизель, бензин, керосин, мазут) не идет. Соответствующие коды опубликуют после того, как установят срок начала противодействия ценовому потолку на дизель и мазут.

Утверждены и правила, как сказано в документе, «мониторинга выполнения» Указа президента. 

Схема реального противодействия ценовому потолку довольно сложная — трехуровневая. На первом — сами российские компании экспортеры следят за тем, чтобы в текстах контрактов и прилагаемых к ним ценовым соглашениям не было никакого упоминания о «фиксировании предельной цены». Далее они же самостоятельно отслеживают, как их контрагенты, вплоть до конечных покупателей, реализуют контракты на практике.

Все необходимые документы — от контракта до дополнительных соглашений — в электронной форме предоставляются Федеральной таможенной службе. Таможенные органы дают разрешение на пересечение товарами госграницы. Если в пересечении границы отказано, то ФТС в день вынесения отрицательного решения информирует об этом РЖД и «Транснефть». 

В случае обнаружения нарушения покупателем условий контракта российская компания не позднее следующего дня информирует об этом ФТС. Таможня, в свою очередь, предпринимает все меры по возвращению товара. Если это невозможно, то блокирует дальнейшие поставки.

Далее. Поставщики не позднее первого дня месяца, перед которым был проведен экспорт, должны представлять в таможню полные результаты мониторинга экспортных контактов. В свою очередь, ФТС не позднее 5-ого числа предоставляет обобщенный мониторинг в Минэнергетики. Ведомство не позднее 10-ого числа — в межведомственную комиссию по ТЭК.

Минэнерго в это же время обязуется снабжать ФТС всеми документами, включая зарубежные, в которых хотя бы затрагивается тема ценового потолка.

Все вышеперечисленные меры не применяются, если по той или иной сделке было получено разрешение президента РФ.

Полномочный бизнес

Таким образом, правительство, как и предполагалось ранее, основную ношу по противодействию ценовым потокам переложило прежде всего  на сами российские компании-экспортеры. Опираясь, очевидно, на то обстоятельство, что отечественные нефтекомпании давно изучили своих контрагентов.

Хотя с новыми покупателями могут возникнуть и проблемы. Нельзя исключать отдельные попытки продать нефть по любой цене. Поэтому игроков нефтяного рынка приставлены контролировать ФТС, Минэнерго и даже часть правительства.

Насколько прочно выстроится забор перед потолками, станет ясно уже 10 марта, когда Минэнерго должно представить правительству первый мониторинг. Кроме того, до обозначенного срока необходимо достичь компромисса с нефтяниками по фискальной теме. Ключевой вопрос здесь — определение средних экспортных цен. До 1 марта Минэнергетики по согласованию с Минфином должно, согласно поручению президента и постановлению правительства, представить проект мониторинга средней экспортной цены нефти.