Экспортеры нефти назначены контролерами ценового потолка

Ценовой потолок (фиксирование предельных цен на российскую нефть) направлен не против наших поставок на Запад. Там практически везде работает эмбарго. Цель — нанесение финансовых потерь при экспорте на новые — восточные и южные — рынки сбыта. Но и Запад остается в этой игре игроком, правда, весьма своеобразным.

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Согласно правилам фиксирования предельных цен (сейчас это $60 за баррель), западным компаниям запрещается оказывать транспортные, банковские и страховые услуги тем контрагентам, которые решились купить нефть (а вскоре это затронет и нефтепродукты) по стоимости, превышающей установленный потолок.

Впрочем, ситуация на мировых рынках сложилась так, что не обострила проблему потолка. Цены на эталонный сорт нефти Brent в начале января падали ниже котировки в $80 за баррель. В конце месяца они немного превышают эту отметку. Коктейль Urals традиционно дешевле, а сейчас на его цену давят другие факторы, среди которых ценовой потолок далеко не главный.

По мнению вице-премьера Александра Новака, дополнительный дисконт к цене нефти сорта Urals вызван резким подорожанием фрахта и страхования под влиянием соответствующих санкций. По данным российского Минфина, средняя цена Urals в декабре снизилась до $50,47. Для сравнения: в ноябре — $66,47, а за весь 2022-ой — $76,09.

Первые цифры, как видно, существенно ниже потолка. И организаторы ценовых ограничений не спешат его понижать. Более того, Вашингтон, в отличие от Брюсселя, оказался менее требовательным к высоте потолка на дизельное топливо.

5 февраля, как известно, западные страны намерены ограничить стоимость российского дизеля в пределах $100-110 за баррель, мазута — $45. А ЕС введет еще и танкерное эмбарго.

При этом в заокеанском финансовом ведомстве предлагают не $100 за баррель, как ЕС, а $110. Осторожность американцев объясняется, по-видимому, желанием избежать скачка цен.

США и ЕС также не пытаются пока и применить вторичные санкции против стран, быстро наращивающих импорт нефти и нефтепродуктов из России и не присоединившихся к режиму ценового полотка. Кстати, расширение географии российского углеводородного экспорта (в апреле начнутся поставки в Пакистан, летом — вероятно, в Индонезию) также играет против потолка.

Ответный ход

Но тем не менее, медлить с принятием ответных мер на санкции было бы опасно. Федеральный бюджет на 2023 год сверстан с дефицитом в 3% ВВП и при этом на основе цены на Urals в $70 за баррель. У нефтяных компаний при нынешнем налогообложении растет риск недоинвестирования ряда проектов.

Но при этом фискальные платежи отрасли де-факто снижаются. Например, 1 февраля экспортная пошлина на нефть установлена в размере $12,8/тонна, снизившись на $3,9. В январе ставка вообще упала на $26,6 с тонны — с $43,3 до $16,7.

Поэтому еще 27 декабря президент запретил с 1 февраля по 1 июля этого года вывозить нефть и нефтепродукты по заниженным ценам. В этот день был издан Указ «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты». Запрет на поставки углеводородов по фиксированной предельной цене вводится в действие с 1 февраля.

Александр Новак заявил ранее, что к реализации Указа правительство приступило уже в день его опубликования. Но все же был необходим конкретный механизм реализации этого документа. Что и сделано правительством в постановлении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным 28 января (опубликовано вечером 30-го).

Постановлением №118 от 28 января «О мерах по реализации Указа Президента от 27 декабря 2022 г. №961» утверждены правила недопущения ограничения цен на российскую нефть, а также соответствующий код ТН ВЭД ЕАЭС, на который это постановление распространяется.

Разрушать, если можно так выразиться, ценовой потолок обязали прежде всего самих отечественных поставщиков. Но в поддержку им назначены также ФТС и Минэнерго. Кроме того, постановлением Минэнерго и Минфину поручено до 1 марта представить новый механизм мониторинга цен на Urals.

В правительственном документе воспроизведены (из Указа) сроки действия запретов на потолочный экспорт: сырая нефть с 1 февраля по 1 июля. Точная дата ограничения вывоза нефтепродуктов будет назначена позднее — после 5 февраля.

Утвержденный также «Перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой (ТН) внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в отношении которых применяются положения Указа Президента РФ от 27 декабря 2022 г.» содержит всего одну строчку: код ТН ВЭД «2709 00 900» — «Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, прочие».

Здесь надо пояснить, что пока речь о светлых и темных нефтепродуктах, произведенных из нафты (дизель, бензин, керосин, мазут) не идет. Соответствующие коды опубликуют после того, как установят срок начала противодействия ценовому потолку на дизель и мазут.

Утверждены и правила, как сказано в документе, «мониторинга выполнения» Указа президента.

Схема реального противодействия ценовому потолку довольно сложная — трехуровневая. На первом — сами российские компании экспортеры следят за тем, чтобы в текстах контрактов и прилагаемых к ним ценовым соглашениям не было никакого упоминания о «фиксировании предельной цены». Далее они же самостоятельно отслеживают, как их контрагенты, вплоть до конечных покупателей, реализуют контракты на практике.

Все необходимые документы — от контракта до дополнительных соглашений — в электронной форме предоставляются Федеральной таможенной службе. Таможенные органы дают разрешение на пересечение товарами госграницы. Если в пересечении границы отказано, то ФТС в день вынесения отрицательного решения информирует об этом РЖД и «Транснефть».

В случае обнаружения нарушения покупателем условий контракта российская компания не позднее следующего дня информирует об этом ФТС. Таможня, в свою очередь, предпринимает все меры по возвращению товара. Если это невозможно, то блокирует дальнейшие поставки.

Далее. Поставщики не позднее первого дня месяца, перед которым был проведен экспорт, должны представлять в таможню полные результаты мониторинга экспортных контактов. В свою очередь, ФТС не позднее 5-ого числа предоставляет обобщенный мониторинг в Минэнергетики. Ведомство не позднее 10-ого числа — в межведомственную комиссию по ТЭК.

Минэнерго в это же время обязуется снабжать ФТС всеми документами, включая зарубежные, в которых хотя бы затрагивается тема ценового потолка.

Все вышеперечисленные меры не применяются, если по той или иной сделке было получено разрешение президента РФ.

Полномочный бизнес

Таким образом, правительство, как и предполагалось ранее, основную ношу по противодействию ценовым потокам переложило прежде всего на сами российские компании-экспортеры. Опираясь, очевидно, на то обстоятельство, что отечественные нефтекомпании давно изучили своих контрагентов.

Хотя с новыми покупателями могут возникнуть и проблемы. Нельзя исключать отдельные попытки продать нефть по любой цене. Поэтому игроков нефтяного рынка приставлены контролировать ФТС, Минэнерго и даже часть правительства.

Насколько прочно выстроится забор перед потолками, станет ясно уже 10 марта, когда Минэнерго должно представить правительству первый мониторинг. Кроме того, до обозначенного срока необходимо достичь компромисса с нефтяниками по фискальной теме. Ключевой вопрос здесь — определение средних экспортных цен. До 1 марта Минэнергетики по согласованию с Минфином должно, согласно поручению президента и постановлению правительства, представить проект мониторинга средней экспортной цены нефти.