Норвежский суверенный фонд сообщил о беспрецедентных убытках

Государственный пенсионный фонд Норвегии (SPU), являющийся суверенным фондом благосостояния северного королевства, сообщил о крупнейших в своей четвертьвековой истории убытках в 2022 году. Из-за событий на Украине, энергетического кризиса, высокой инфляции, волатильности финансовых рынков и многого другого Фонд, активы которого оцениваются в 1,3 трлн долларов, понес в прошлом году убытки, сообщает Bloomberg, в размере 164 млрд долларов или 14,1%. В прошлом году правительство Норвегии перечислило в Фонд, кстати, крупнейший на планете, 1,1 трлн норвежских крон (110 млрд долларов).

«На рынок повлияла война в Европе, высокая инфляция и растущая учетная ставка,- говорится в заявлении Николая Тангена, главного исполнительного директора Norges Bank Investment Management и управляющего Норвежским фондом суверенного благосостояния.- Это негативно повлияло как на рынок акций, так и на рынок облигаций. Причем повлияло одновременно, что очень необычно. Отрицательный результат показали все сектора рынка акций, за исключением энергетики».