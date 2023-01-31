Норвежский суверенный фонд сообщил о беспрецедентных убытках

Государственный пенсионный фонд Норвегии (SPU), являющийся суверенным фондом благосостояния северного королевства, сообщил о крупнейших в своей четвертьвековой истории убытках в 2022 году. Из-за событий на Украине, энергетического кризиса, высокой инфляции, волатильности финансовых рынков и многого другого Фонд, активы которого оцениваются в 1,3 трлн долларов, понес в прошлом году убытки, сообщает Bloomberg, в размере 164 млрд долларов или 14,1%. В прошлом году правительство Норвегии перечислило в Фонд, кстати, крупнейший на планете, 1,1 трлн норвежских крон (110 млрд долларов).
«На рынок повлияла война в Европе, высокая инфляция и растущая учетная ставка,- говорится в заявлении Николая Тангена, главного исполнительного директора Norges Bank Investment Management и управляющего Норвежским фондом суверенного благосостояния.- Это негативно повлияло как на рынок акций, так и на рынок облигаций. Причем повлияло одновременно, что очень необычно. Отрицательный результат показали все сектора рынка акций, за исключением энергетики».
Впервые в своей четвертьвековой истории крупнейший в мире владелец бумаг публично торгуемых компаний столкнулся с ситуацией, когда инвестиции приносят намного меньше, чем обычно. За время своего существования SPU в среднем приносил 6% прибыли. В прошлом же году Николай Танген потерял 15,3% на акциях и 12,1% на облигациях. Принадлежащая Фонду недвижимость принесла 0,1% прибыли, а вот акции энергетических компаний, специализирующихся на развитии возобновляемых источников энергии, прибавили 5,1%.
В интервью Bloomberg в Давосе Танген предположил, что восстановление китайской экономики может спровоцировать новый всплеск глобальной инфляции и создаст ситуацию, в которой инвесторам негде переждать финансовую непогоду. Он также спрогнозировал, что всплеск инфляции не будет краткосрочным и продлится некоторое время.