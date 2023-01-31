«Газпром» ищет газ для Китая

Россия и Китай подготовили проект межправительственного соглашения о поставках газа по «дальневосточному» маршруту. В числе прочего документ подразумевает регулирование вопросов строительства и эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулиань.

Реализацией проекта займутся «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая компания (CNPC). Известно, что в 2022 году они подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по вышеуказанному маршруту, который позволит увеличить объем поставок газа «Газпромом» в КНР на 10 млрд кубометров в год. В документе также подчеркивается, что при расчетах будут учтены приоритетные роли рубля и юаня.

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Кроме того, соглашение предусматривает, что на ГИС на российской территории должен присутствовать представитель CNPC. Стоит заметить, что «Газпром» назначен единственной организацией, осуществляющей поставку природного газа по трансграничному участку газопровода, а также проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории РФ.

CNPC в свою очередь будет единственной организацией, осуществляющей прием природного газа по трансграничному участку газопровода. Китайская национальная трубопроводная корпорация будет отвечать за проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории КНР.

Отечественные эксперты считают, что новый проект крайне выгоден для России. Однако «Газпрому» придется решать проблемы, связанные как с поиском ресурсной базы, так и с дальнейшим «убеждением» китайских партнеров в необходимости «Силы Сибири-2», запуск которой, возможно, будет оттягиваться после введения «дальневосточного» маршрута.

По ресурсной базе есть вопросы

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Игорь Юшков напомнил «Эксперту», что в первую очередь межправительственное соглашение поможет решить технические вопросы проекта. К ним относятся оформление особого доступа в пограничную зону, этапы строительства, список подрядчиков, определит, что именно будет считаться погранпереходом и так далее. Однако, уверен эксперт, ключевым моментом станет именно коммерческая сторона договора.

«Документ был подписан довольно неожиданно. Все полагали, что будет какой-то меморандум, согласован ни к чему не обязывающий документ, потому что соглашение по “Силе Сибире-2“ до сих пор не готово, а про “дальневосточный“ маршрут как-то все забыли. У него есть ряд объективных проблем. И это создает много вопросов. Главный — как исполнять контракт на поставку газа по “дальневосточному“ маршруту? Мы знаем сам путь, знаем, где он примерно пройдет. Также известно, что он предполагает поставку 10 млрд кубов газа в год. Но основная проблема — достаточность ресурсной базы. Не ясно, откуда эти 10 млрд кубов будут браться», — сказал эксперт.

По словам Игоря Юшкова, на данный момент «лишний» газ у «Газпрома» есть на Киринском месторождении. Сейчас проект дает компании несколько млрд кубов топлива. Предполагалось, что на своей проектной мощности оно будет предоставлять около 6-7 млрд кубов, но продержится на «добычной полке» всего несколько лет, так как по объемам месторождение небольшое.

«И вот оно может дать примерно половину, при том, что часть газа идет на внутреннее потребление. А остальное для Китая где взять? Ставку “Газпром” делал на то, что разработает Южно-Киринское месторождение. Оно соседствует с Киринским, но большое по запасам. Его хотят разработать при помощи подводных автономных добычных блоков. Однако данные объекты производятся американской компанией. А еще в 2015 году США ввели отдельные санкции по Южно-Кириснкому месторождению. До сих пор это уникальный прецедент, когда американцы ввели ограничительные меры не против компании или лиц, а против конкретного месторождения. Тогда они сослались на то, что у них есть санкции, запрещающие поставку оборудования для добычи нефти на шельфе в РФ, а Южно-Киринское месторождение также содержит и нефть. В реальности, конечно, они скорее опасались, что газ с месторождения будет направлен для сжижения, строительства третьей очереди Сахалинского завода, либо отдельного СПГ-завода. В общем — убрали конкурента с рынка газа», — указал Игорь Юшков.

Эксперт заметил, что до сих пор «Газпром» не озвучил дальнейшие планы, будет ли он искать альтернативного поставщика подобного оборудования или пересматривать схему разработки месторождения. Но очевидно, что газа для «дальневосточного маршрута» может не хватить.

«В целом — проект замечательный: короткое транспортное плечо, явно, что будет ответвление отгазопровода существующего “Сахалин-Хабаровск-Владивосток“. Значит, инвестиции будут минимальные», — заключил он.

«Сила Сибири-2» на паузе

Однако можно ли считать, что достижение соглашения по «дальневосточному» маршруту даст импульс к скорейшему согласованию и «Силы Сибири-2»? Игорь Юшков сомневается в таком развитии событий.

«Может быть, это даже где-то конкурирующий проект. Получается, что китайцы сказали: “Ну, нам пока не нужна “Сила Сибири-2“, давайте по “дальневосточному“ маршруту газ у вас возьмем”. Почему это для них привлекательно? Потому что СПГ терминалы находятся чуть южнее. На юго-востоке Китая меньше приемных терминалов, поэтому для них это хороший выход как закрыть дефицит газа», — резюмировал он.

Согласен с коллегой и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«“Дальневосточный“ маршрут обладает меньшей емкостью чем “Сила Сибири-1“ и “Сила Сибири-2“. Тем не менее, договор по нему нужно заключать. Но это не отменяет контракт по возможной “Силе Сибири-2“ и возможных планах о расширении первой. Тем более, что это реально сделать», — подчеркнул он.

«Я думаю, что любые контракты России с Китаем позитивны. Другое дело, что если подписали проект межправительственного соглашения, это не значит, что уже завтра будет подписан договор по “Силе Сибири-2”, который России нужен в текущих обстоятельствах. И “дальневосточный“ маршрут никак не связан с поставками в Европу, то есть он не поможет переориентации на азиатский рынок. А вот “Сила Сибири-2” позволит это сделать», — заключил эксперт.