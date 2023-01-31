Германия намерена ограничить импорт российского сжиженного газа

Берлин продолжает борьбу с российскими энергоносителями, сообщает Bloomberg, к журналистам которого попал интересный документ правительства ФРГ. Речь идет об ответе заместителя министра энергетики ФРГ Патрика Грайхена на запрос консервативных оппозиционных депутатов бундестага относительно импорта российских энергоносителей.

«Федеральное правительство не одобряет закупки российского сжиженного газа (СПГ),- говорится в заявлении Грайхена.- Федеральное правительство проинформировало компании, что предпримет необходимые меры для исключения, по возможности, российского СПГ».

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Официальный представитель министерства экономики ФРГ, которое также отвечает за энергетику, отказался комментировать заявление коллеги и объяснять, о каких «необходимых мерах» тот говорит.

Поставки трубного газа из России снизились до исторического минимума в прошлом году и продолжили снижаться в текущем году. Через ГИС «Суджа» и территорию Украины в Европу сейчас поставляется 24 с небольшим миллиона кубометров газа в день, хотя в конце 2022 года поставки стабилизировались на уровне 40-42 млн м³. Европа в целом и Германия в частности решили заменить российский трубный газ в основном сжиженным, который европейские компании покупают у самых разных экспортеров, включая… Россию.

Поскольку СПГ из России до сих пор не находится под санкциями, его покупают все европейские страны, за исключением Великобритании и ряда небольших государств, формально запретивших импорт СПГ из России. По данным немецкой компании Zukunft Gas, доля российского СПГ в европейском импорте газа сейчас составляет 6%.

В заявлении Патрика Грайхена говорится, что в немецком правительстве знают, что корабли с российским сжиженным газом выгружаются на приемных терминалах в соседних странах, после чего приведенный в газообразное состояние российский газ поступает в Германию. Он также объяснил депутатам, что у Берлина нет данных по закупкам российского газа в Европе в целом, но Еврокомиссия обязала европейские компании сообщать о странах, где добыт покупаемый ими газ, если объем поставки превышает 5 ТВт-час(476,5 млн м³).