Глава «Росатома» сообщил, что выручка госкорпорации в 2022 году превысила 1,7 трлн рублей

В ушедшем году выручка «Росатома» составила более чем 1,7 трлн руб.

Об этом в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает пресс-служба российского правительства.

На встрече обсуждались итоги работы компании в прошлом году, а также новые бизнесы и наработки атомщиков в сфере медицины и экологии. Кроме того, Михаил Мишустин поздравил Алексея Лихачева и весь коллектив «Росатома» с 15-летием, которое недавно отмечала компания.

«Новый рекорд в выручке — более 1,7 трлн рублей», — проинформировал глава «Росатома». Он уточнил, что «собственные» инвестиции компании в 2022 году превысили 1 трлн руб. «Бюджет дает нам якорные, стартовые инвестиции по всем проектам, и мы кратно добавляем к этим направлениям уже собственные средства, заемные ресурсы», — рассказал Лихачев.

По его словам, 2022 год был сложным, однако «практически по всем направлениям» госкорпорация смогла прийти к рекордным результатам. Лихачев отметил, что ключевые показатели эффективности «Росатома» возглавляет строчка «Выполнение гособоронзаказа». «Некоторые позиции кратно выросли, но все равно выполнение гособоронзаказа — 100%. И суммарный показатель выполнения наших плановых значений — 105% с лишним», — подчеркнул глава госкорпорации.

«Росатом» объединяет активы в энергетике, машиностроении и строительстве; компания развивает в том числе такое направление, как низкоуглеродная генерация, включая ветроэнергетику. Госкорпорация выступает лидером по производству электроэнергии в РФ (около 20% от общей выработки) и находится на первом месте в мире по числу заказов на сооружение АЭС — в настоящий момент на разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах.