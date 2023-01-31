Государство профинансирует внутренние перелеты

В 2023 году государство выделит 25,3 млрд рублей в качестве меры поддержки авиаперевозчиков для организации полетов по России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на официальный портал предоставления мер финансовой господдержки. Субсидии будут выделены российским авиакомпаниям для компенсации операционных расходов по выполнению внутренних перевозок в условиях санкций с ноября 2022 по март 2023 года.

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При этом максимальную сумму получит группа «Аэрофлот», следует из размещенных на портале документов. Ей отводится 11,6 млрд рублей госсубсидии (или 46% общей суммы). Из входящих в состав группы авиакомпаний «Аэрофлоту» будет предоставлено 5 млрд рублей, «России» — 2,5 млрд, «Победе» — 4,1 млрд.

Для S7 Airlines предусмотрено 5,6 млрд рублей госсубсидий.

Кроме уже упомянутых, поддержку получат «Ютэйр», «Уральские авиалинии», «Аврора», «Якутия», Nordwind, Smartavia, iFly и другие авиаперевозчики.