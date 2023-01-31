Инфляционные ожидания в России снизились, но остались на повышенном уровне

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе снизились на 0,5%, до 11,6%, оставаясь в диапазоне повышенных значений апреля — декабря 2022 года. Наблюдаемая населением инфляция замедлилась на 1,4%, до 14,9%. Ценовые ожидания предприятий также снизились после четырех месяцев роста, но остались на повышенном уровне — прирост отпускных цен в ближайшие три месяца бизнес прогнозирует на уровне 6,3% в годовом выражении. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков почти не изменились: они по-прежнему ожидают замедления инфляции до 5,8–6,1% в 2023 году и до 4% — в 2024-ом, следует из комментария Банка России.

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«Инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне повышенных значений апреля – декабря 2022 года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 11,6% (-0,5 п.п. к декабрю 2022 г.; среднее в 2017–2019 гг.: 9,6%). В январе снизились ожидания у респондентов без сбережений, их медиана составила 12,4% (-0,6 п.п. к декабрю 2022 г.). У подгруппы со сбережениями инфляционные ожидания остаются практически неизменными пятый месяц подряд», — сообщили в ЦБ со ссылкой на данные опроса ООО «инФОМ».

Опрос показал повышенную обеспокоенность населения удорожанием жилищно-коммунальных услуг, кроме того, заметно увеличилась доля респондентов, отметивших рост цен на лекарства (+7%), овощную продукцию (+6%), электронику (+5%) и стройматериалы (+5%).

При этом индекс потребительских настроений в январе вырос на 6,5 пункта, до 101,4, достигнув максимального значения с мая 2018 года. Вырос и индекс ожиданий (+7,8 пункта, до 111,2). Причем, повысились оценки всех его компонентов: как перспектив личного материального положения на год вперед, так и перспектив изменения экономических условий в стране и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок.

«В январе продолжила увеличиваться склонность респондентов к сбережению. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 54,9% (+0,6 п.п. к декабрю). При этом увеличилась доля респондентов, считающих, что сбережения лучше хранить на счете в банке (до 38%, +5 п.п. к декабрю). Доля предпочитающих хранить сбережения в наличной форме уменьшилась до 30% (-4 п.п. к декабрю), достигнув минимального значения с февраля 2022 года», — отметили в ЦБ.

