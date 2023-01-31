Инвесторы не рискуют встречать Пауэлла в шортах

Российский рынок акций подал заявку на выход из боковика, в котором он торговался с середины ноября прошлого года. Сопротивление 2200 пунктов пройдено очень легко — не наблюдалось попыток не только открывать шорты, но даже зафиксировать часть спекулятивной прибыли.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик