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Инвесторы не рискуют встречать Пауэлла в шортах

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
31 января 2023, 20:45

Улучшение внешнего фона позволило еще больше подрасти российскому рынку акций, на котором лучшими стали акции Мосбиржи. Валютные спекулянты зафиксировали прибыль, укрепив рубль.

Коллаж: Тамара Ларина