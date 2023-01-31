Российский рынок акций подал заявку на выход из боковика, в котором он торговался с середины ноября прошлого года. Сопротивление 2200 пунктов пройдено очень легко — не наблюдалось попыток не только открывать шорты, но даже зафиксировать часть спекулятивной прибыли.
Инвесторы не рискуют встречать Пауэлла в шортах
Улучшение внешнего фона позволило еще больше подрасти российскому рынку акций, на котором лучшими стали акции Мосбиржи. Валютные спекулянты зафиксировали прибыль, укрепив рубль.
Коллаж: Тамара Ларина
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