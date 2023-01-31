Израильский разведчик назвал главную цель Запада в отношении России

Бывший израильский разведчик, военный эксперт и политолог Яков Кедми назвал главную цель Запада в отношении России.

По его мнению, это полное уничтожение нашей страны. При этом он уверен, что с Западом нельзя просто так договориться – мирные пути сейчас просто бесполезны, а западные страны понимают только позицию силы, передаёт ИА SM.News.

«Цель западного мира – уничтожить Россию. Запад ведёт свою постоянную непрекращающуюся войну на истощение, когда может это делать легко и другим силовым методом. На войне как на войне», – резюмировал экс-руководитель спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», Кедми обратил внимание на тот факт, что что НАТО ощущает бессилие перед Россией и очень боится прямого конфликта с нашей страной. По его словам, чем больше кричит НАТО, тем больше оно пытается прикрыть своё бессилие и страх быть напрямую втянутыми в то, что сейчас происходит на Украине.

