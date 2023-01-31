Известный политолог объяснил, почему Суровикина заменили на Герасимова

Бывший украинский дипломат, политолог, публицист, историк и эксперт по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко объяснил перестановки в российском командовании спецоперацией.

По его мнению, все перестановки и назначение командующим СВО начальника Генштаба генерала Герасимова произошли тогда, когда резко усилилась опасность вступления Польши в конфликт, передаёт издание «Военное дело».

«Таким образом Россия просто продемонстрировала, что она готова к расширению конфликта, – подчеркнул он. – А куда его расширять? На Украине территории новые занимать, ну так для этого квалификация начальника Генштаба лишняя. Для этого вполне хватает и других генералов. Таким образом было продемонстрировано, что Россия готова к развертыванию нескольких фронтов, Украинского, Белорусского, к координации их действий».

Как считает Ищенко, именно для этого и был на западном направлении создан специальный штаб во главе с генералом Герасимовым.

«Всё это сделано для того, чтобы Запад понял, что лучше им не экспериментировать, так как по-всякому может сложиться», – резюмировал известный политолог.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению Ищенко, основная задача региональной группировки войск РФ и Белоруссии заключается в сдерживании сил Польши и стран Прибалтики.