Кабмин утвердил индексацию соцвыплат с 1 февраля

Глава Кабинета министров России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля на 11,9% ряда социальных выплат. Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций», — сказано в постановлении.

Ранее Минтруд РФ сообщал, что индексация затронет существенное число пособий. Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная выплата по уходу за ребенком, материнский капитал, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций устанавливается ежегодно с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Индекс потребительских цен, по данным Росстата, составил 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Таким образом, индексация производится на 11,9%.