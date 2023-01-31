Как выбрать книгу для чтения: жанр фэнтези

Является одним из литературных жанров, входящих в сферу более крупного течения, называемого фантастикой. Конечно, у каждого из направлений есть свои многочисленные поджанры. Если вам интересны Лучшие книги в жанре фэнтези, то библиотека Целлюлоза поможет вам с ними ознакомиться.

Что нужно знать о жанре?

Стоит помнить, что в состав фантастики следует также включить мифы и сказки, так как это они положили начало целому жанру фантастики. Время и пространство, в сказках только условны и не относятся ни к реальному миру, ни к конкретной альтернативной вселенной. Особенности жанра:

Между тем, в фэнтезийных книгах мир, персонажи, а также законы, управляющие ими гораздо Самое большое преимущество этого литературного жанра – свобода. Писатели могут создавать свой собственный мир, правящие законы, расы, персонажи, социальные и политические течения и многое другое. Это позволяет им создавать интересный роман без стеснительных связей реального мира. Магия, которая является неотъемлемым аспектом фэнтези, это как пряность, добавляющая интерес. Многие писатели стремятся к тому, чтобы эта нереальная сила казалась самой реальной в созданном ими мире.

В мире фэнтези существует множество разновидностей и направлений, но самыми известными и популярными из них являются роман фэнтези, научная фантастика, фэнтези-детектив, ужасы, детская фэнтези и т. д. Фэнтези представляет собой жанр литературы, который сочетает в себе элементы научной фантастики, мифологии, фольклора и других произведений. Это направление часто относят к художественной литературе, а не к фантастическим произведениям.

Какими должны быть книги?

В данном жанре описываются приключения героев, обладающих сверхспособностями или сверхъестественными возможностями, которые могут быть либо врождёнными, либо приобретёнными в результате магического воздействия. Фэнтези является одним из самых популярных жанров, особенно среди читателей. Многие авторы этого жанра пишут книги в стиле фэнтези, а также используют его в качестве основы для других литературных произведений или для создания фильмов. В онлайн-библиотеке вы сможете все что вам нужно.