Кремль: решение о проведении спецоперации на Украине было правильным

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами в очередной раз заявил, что в Кремле считают решение о проведении специальной военной операции на Украине правильным.

По его словам, Россия до начала СВО не предлагала Донбассу военную помощь, но видела милитаризацию Украины и настрой решать проблему силовым путём.

«Мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины, – подчеркнул он. – Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблемы Донбасса, что, естественно, бы уничтожило на тот момент существование минских договорённостей, которые и сейчас уже канули в лету».

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле считают правильным решение о начале специальной военной операции.

«Мы её начали, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал «Эксперт», Песков рассказал о целях специальной военной операции на Украине. По его словам, речи о присоединении новых территорий к России по итогам СВО не идёт, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ.

При этом Песков подтвердил, что среди целей СВО остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса.