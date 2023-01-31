Курчатовский институт предложили назначить головной организацией федеральной программы по развитию АПК

Минсельхоз подготовил проект указа президента, в соответствии с которым Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» получит функции головной научной организации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы (ФНТП).

Документ, опубликованный на сайте проектов нормативно-правовых актов, предлагает внести соответствующие изменения в указ президента от 21 июля 2016 года «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства». Кроме того, он предусматривает изменение составов совета и президиума совета по реализации ФНТП.

Программа стартовала в 2017 году, изначально она была рассчитана до 2025 года, однако в конце 2021-го по предложению Владимира Путина ее продлили еще на девять лет.

В конце прошлого года Минсельхоз и Курчатовский институт заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства, в котором изложены планы совместной разработки и масштабирования технологий производства семян, пестицидов и агрохимикатов, а также племенной продукции, высококачественных кормов, добавок и лекарственных средств для ветеринарного применения. Стороны будут в том числе развивать селекционные центры, внедрять современные средства диагностики и предотвращения распространения патогенов растений.

Директор НИЦ Михаил Ковальчук отметил, что в Курчатовском институте на данный момент сосредоточено свыше трети национального потенциала в области генетических технологий, что крайне актуально для развития отрасли, особенно в свете важности достижения Россией технологического суверенитета.

В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ в ближайшие годы уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции должен составлять не менее 75%.

В начале июня прошлого года на совещании с молодыми предпринимателями президент РФ обратил особое внимание на необходимость развития отрасли семеноводства и селекции.