Минобороны предложило сократить число банков для выплат военнослужащим

Минобороны РФ подготовило поправки в закон «Об обороне», которые предполагают изменение системы денежных выплат военным. Сейчас военнослужащие могут получать довольствие в 77 банках, ведомство же предлагает поручить проведение выплат только полевым учреждениям Банка России, а также кредитным организациям, перечень которых определит правительство. Соответствующий законопроект уже одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщает РБК.

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Как следует из пакета документов, законопроект с поправками внесен на рассмотрение в правительство министром обороны Сергеем Шойгу, согласован с Банком России и Минфином, также на него получены заключения Минюста, Счетной палаты и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

«В настоящее время зарплаты и другие выплаты проводят 77 кредитных организаций. Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта предлагают осуществлять денежные переводы военным на основании договоров Минобороны с банками из списка правительства, а также с полевыми учреждениями ЦБ. Банки могут быть отобраны правительством в соответствии с законом «О государственном оборонном заказе». Они должны обладать лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

