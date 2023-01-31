Минобороны сообщило оперативную информацию о спецоперации на Украине

Министерство обороны России на брифинге 31 января сообщило оперативную информацию о ходе специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

Согласно данным, которые озвучил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск ВС РФ освободили населённый пункт Благодатное (ДНР). Уничтожено до 50 украинских военных, французская самоходная артиллерийская установка Caesar, американская гаубица М-777, а также гаубица «Мста-Б».

На Южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Угледар, а также 110-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Новополь (ДНР). Потери ВСУ здесь составили свыше 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа и 1 танк. Кроме того, в районе Угледара и в районе Катериновки в ДНР уничтожены 2 украинских склада с артиллерийскими боеприпасами.

На Купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Масютовка и Табаевка (Харьковская область). Потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, танк, автомобиль и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Украины в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР) и Серебрянского лесничества. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 4 боевые бронированные машины.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также 2 склада с боеприпасами ВСУ в районах населённых пунктов Михайловка и Змиевка (Херсонская область).

Российские системы ПВО сбили в районе населённого пункта Золотая Балка (Херсонская область) вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожено 5 БПЛА в районах населённых пунктов Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское, Владимировка (ЛНР) и Белогрудово (Херсонская область). Помимо этого, ПВО перехватили 3 снаряда снаряда РСЗО HIMARS в ДНР и Херсонской области.

Всего с начала СВО российские силы уничтожили 381 украинский военный самолёт, 206 вертолётов, 2 987 БПЛА, 402 ЗРК, 7 691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин РСЗО, 3 970 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8 229 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, ВС РФ пресекли районах населённых пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное (Харьковская область) действия четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.