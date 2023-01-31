Мосбиржа в ближайшее время запустит торги фьючерсами на Nikkei и DAX

Управляющий директор департамента развития бизнеса Московской биржи Кирилл Пестов рассказал, что через несколько недель площадка планирует запустить торги фьючерсами на японский индекс Nikkei и германский DAX.

Также в планах Мосбиржи на 2023 год — запуск фьючерсов на индексы южноазиатских стран, Турции и Бразилии, передает РБК.

«Это, как правило, расчетные фьючерсы, которые не предполагают поставку актива, и они полностью рассчитываются в российских рублях, то есть полностью используют внутреннюю инфраструктуру», — отметил Пестов.

Ранее Мосбиржа запустила торги фьючерсами на индексы иностранных акций Hang Seng, Euro Stoxx 50 и NASDAQ 100.

Ранее стало известно, что на срочном рынке Московской биржи 31 января стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на валютную пару «доллар США — китайский юань» и опционами на них. Они расширят торговые возможности институциональных и розничных инвесторов, а у участников внешнеэкономической деятельности появятся дополнительные способы хеджирования валютных рисков, сообщили в пресс-службе торговой площадки.