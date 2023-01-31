МВФ поменял прогноз по российской экономике на 2023 год с падения на рост

Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по динамике экономики России в 2023 году с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в 2024 году ожидается ускорение роста до 2,1%.

Об этом говорится в опубликованном фондом обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth).

Год назад рост российской экономики в 2023-м ожидался на уровне 2,1%. После начала СВО и введения санкций прогноз был понижен до сокращения на 2,3%, затем его ухудшили до спада в 3,5%, но уже в октябре речь снова шла о 2,3%.

Реальные результаты 2022 года для российской экономики оказались лучше ожиданий МВФ: в октябре фонд прогнозировал спад в 3,4% (после 8,5% и 6% в апреле и июле соответственно), однако в итоге снижение, по предварительным данным, составило приблизительно 2,5%. В целом фонд оценил сокращение ВВП России по итогам 2022 года в 2,2%.

Прогноз МВФ по росту мировой экономики в 2023 году повышен до 2,9% с 2,7% в октябре; в 2024 году ожидается ускорение до 3,1%. Предварительная оценка глобального роста в 2022 году — 3,4%, это на 0,2 п.п. выше октябрьских ожиданий. Отмечается, что несмотря на улучшение прогноза, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону ухудшения ситуации.

В 2023 году МВФ ожидает примерно в 84% стран более низкую общую инфляцию, чем в прошлом году. Глобальная инфляция, согласно ожиданиям фонда, сократится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023-м и 4,3% в 2024-м.

Минэкономразвития РФ ожидает снижения ВВП России в 2023 году на 0,8%; Центробанк прогнозирует спад в 1-4%.