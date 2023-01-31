МВФ поверил в Россию

Международный валютный фонд опубликовал обзор мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth). В документе организация изменила свой предыдущий прогноз по динамике мирового ВВП на следующие два года. Так, ожидается, что глобальный рост снизится с предполагаемых 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году, а затем вырастет до 3,1% в 2024 году.

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Баланс рисков смещен в сторону понижения

Прогноз на 2023 год на 0,2 процентного пункта выше, чем было представлено в Обзоре мировой экономики (ПРМЭ) за октябрь 2022 года, но ниже исторического (2000-2019) среднего значения 3,8%. При этом прогноз по темпам российской экономики в 2023 году также улучшен. C падения на 2,3% на рост на 0,3%. В 2024 году МВФ ожидает ускорения роста до 2,1%.

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Повышение ставок ЦБ во всем мире для борьбы с инфляцией и спецоперация России на Украине продолжают оказывать давление на экономическую активность всего мира. Быстрое распространение COVID-19 в Китае замедлило экономический рост в 2022 году, но недавнее ослабление ограничений проложило путь к более быстрому, чем ожидалось, восстановлению. В фонде полагают, что глобальная инфляция снизится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, что все еще выше уровня до пандемии (2017-2019), составляющего около 3,5%.

Баланс рисков, подчеркнули в МВФ, по-прежнему смещен в сторону понижения, но неблагоприятные риски уже меньше. С другой стороны, вероятен более сильный импульс со стороны отложенного спроса во многих странах или более быстрое падение инфляции.

С другой стороны, серьезные последствия для здоровья в Китае могут сдержать восстановление экономики, в ситуация из-за конфликта России и Украины может обостриться, тогда как ужесточение глобальных финансовых расходов может усугубить долговые проблемы. Финансовые рынки также могут внезапно пересмотреть курс в ответ на неблагоприятные новости об инфляции, в то время как дальнейшая геополитическая фрагментация может помешать экономическому прогрессу.

Что касается конкретно России, то еще в январе 2022 года фонд прогнозировал рост экономики РФ в 2023 году на 2,1%. После февраля 2022 года МВФ понизил прогноз до падения на 2,3%, затем — до 3,5%, но в октябре вернулся к оценке снижения на 2,3%. При этом фонд оценил снижение ВВП РФ по итогам 2022 года в 2,2%.

Российскую экономику ждут структурные изменения

Оптимизм Международного валютного фонда в отношении мировой экономики в целом основывается на двух важных составляющих: ускоренное замедление инфляции и возможность нарастания спроса в большинстве странах мира, заявил «Эксперту» Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS.

Что касается России, МВФ признает устойчивость ее экономики, и в этом он недалек от истины, полагает эксперт. Надо понимать, что в ближайшие годы российскую экономику ждет структурные изменения, наращивание производства и уход от сырьевой зависимости, без этого нам просто не выжить.

«Потенциал я вижу в высокотехнологичных отраслях: авиастроение, автомобилестроение, агропромышленный комплекс в плане удобрений и средств защиты растений, увеличение мощностей переработки прогнозируют и в Масложировом союзе. Одна из ведущих нефтяных компаний “Лукойл” имеет в планах строительство заводов по производству карбамида — сырья для азотных удобрений, а также азотных соединений на площадке в Буденновске и на предприятии “Еврохима” в Невинномысске», — отметил Станислав Бовт.

Предварительный объем инвестиций оценивается в 150 млрд и 120 млрд рублей соответственно, а начало реализации намечено на 2023 год. Ключевым сырьем для карбамида является природный газ. Выйдя на дефицитный рынок азотных удобрений «Лукойл» существенно повысит маржинальность газопереработки. Это лишь один пример перестройки нефтегазового сектора, указал Станислав Бовт.

Прогнозы международных институтов в последнее время под нажимом западных стран достаточно ангажированы, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Но даже в таких жестких геополитических условиях не всем охота терять накопленную за долгие годы экспертность, поэтому и МВФ быстро корректирует цели.

«Но на местах всё-таки виднее. И пока склоняемся к ограниченному, максимум до 2%, падению ВВП в 2023 году с активным восстановлением экономики в 2024 году. Если по факту процесс адаптации ускорится — будем только рады», — резюмировал Михаил Зельцер в беседе с корреспондентом «Эксперта».

