Нарышкин: у Европы отсутствует единая позиция по Украине

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что страны Европы не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине, чего хотели бы США.

Доказательством этому, по его мнению, является присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса. Об этом он заявил в ходе круглого стола «Память о Второй мировой войне в России и во Франции, передаёт РИА Новости.

«Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону, – подчеркнул Нарышкин. – Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса и наша сегодняшняя встреча служат тому наглядным подтверждением».

Глава СВР при этом отметил, что тоталитарно-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским режимом вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны», так как не находят в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий.

«В этих обстоятельствах честный и объективный диалог, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность», – резюмировал Нарышкин, поблагодарив за участие в круглом столе французского общественного деятеля Пьера де Голля, внука генерала Шарля де Голля.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Нарышкина, Россия сейчас борется за своё историческое будущее, в противостоянии с Западом победа останется именно за нашей страной.

«Россия переживает очень важный и ответственный период своей истории, последовательно отстаивая общечеловеческие ценности. Мы боремся за своё место в мире, за своё историческое будущее, и, несомненно, победа будет за нами», – сказал глава СВР.