«Она была, есть и будет»: президент Венгрии о роли России в мире

Россия играет важную роль в мировых процессах. Об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявила президент Венгрии Каталин Новак.

«Россия – огромная страна, которая находится в тысяче километров от нас, с исторически определённой ролью, богатой культурой, во многом отличающейся от нашей», – подчеркнула она.

При этом венгерский политик отметила, что российская экономика является одной из сильнейших в мире.

«Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии. Между двумя странами были, есть и будут отношения, как между ЕС и РФ или Украиной и РФ», – подчеркнула Новак.

При этом она признала, что Венгрия как член Евросоюза и НАТО поддерживает союзников в конфликте на Украине.

«Мы не только в целом выступаем за мир, мы также стремимся к прекращению огня. Мы на стороне украинцев, мы помогаем им сверх наших сил», – резюмировала президент Венгрии.

Как ранее писал «Эксперт», премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал страну, которая выигрывает в украинском конфликте.

По его мнению, этим государством являются Соединённые Штаты Америки. При этом, все страны Старого Света – главные потерпевшие от кризиса на Украине, прежде всего в экономическом плане.

При этом, как отметил он, в настоящий момент дискуссионным является вопрос, выигрывает или проигрывает Россия.

«Если говорить о финансовой стороне, то Россия не так уж и сильно проигрывает. В экономическом плане можно с большой уверенностью сказать, что самый большим проигравшим в этом конфликте будет Европа, а победителем – США», – убеждён Орбан.