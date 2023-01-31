Перенджиев о пророссийских настроениях в Буркина-Фасо: результат работы инструкторов из РФ в Африке

Представители Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) не только ведут качественную работу с личным составом силовых ведомств африканских государств, но и искренне заинтересованы в стабилизации обстановки на материке. Именно поэтому авторитет России на Черном континенте стремительно растет. Такое мнение озвучил военный эксперт и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

В субботу, 28 января, жители Буркина-Фасо устроили митинг по случаю денонсации оборонного соглашения с Парижем. Граждане поблагодарили национального лидера Ибрагима Траоре за отказ от пути сотрудничества с Францией и выступили за расширение взаимодействия с Москвой.

На демонстрации можно было заметить множество российских триколоров. Отечественное полотнище является для стран Черного континента символом освобождения от неоколониализма.

Ранее премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела совершил рабочий визит в РФ. Он обсудил с отечественными чиновниками перспективные направления комплексного двустороннего партнерства, наиболее важным из которых стала борьба за безопасность в Сахаро-Сахельском регионе.

Перенджиев считает, что растущее влияние РФ на Черном континенте является заслугой сотрудников СОМБ, которые уже не первый год работают с силовыми структурами Мали и ЦАР. В результате Бамако и Банги добились значительных успехов в борьбе с бандформированиями, и пример такого продуктивного партнерства вдохновил прочие страны материка.

«Важно еще отметить, что Россия не ведет двойную игру в отличие от западных государств. Те то якобы противостоят террористам, то помогают им. Отечественные же инструкторы действительно выступают против нестабильности на Черном континенте. Никаких двойных стандартов нет. Думаю, на это общественность Африки тоже обращает внимание», — добавил эксперт.

Представители СОМБ, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав Вооруженных сил Мали (FAMa) и ЦАР (FACA). Благодаря их консультативной поддержке FAMa регулярно проводят успешные контртеррористические операции, а FACA отразили нападение конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на Банги зимой 2020 года и защитили территориальную целостность страны.