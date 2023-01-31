Продуктовая инфляция в Великобритании побила рекорд

Как сообщает Reuters со ссылкой на исследовательскую компанию Kantar, инфляция продуктов питания в Великобритании достигла за четыре недели, завершившиеся 22 января, рекордных 16,7%. Это максимум с 2008 года, когда начал отслеживаться этот показатель.

Глава отдела розничной торговли и анализа потребителей Kantar Фрейзер Маккевитт отметила, что цифра подскочила на «ошеломляющие» 2,3 процентных пункта от декабрьского замера. Быстрее всего росли цены на основные продукты, такие как молоко, масло, сыр, яйца, а также на корм для собак и туалетную бумагу.

Средний годовой чек британских домохозяйств за продукты увеличится на 788 фунтов стерлингов, если они не сократят свои расходы. При этом в 2023 году их ждет дальнейшее обострение кризиса стоимости жизни, поскольку правительство сократит субсидии на оплату электроэнергии, а ставки по ипотечным кредитам вырастут.

Согласно официальным данным, опубликованным в январе, темпы роста потребительских цен в декабре снизились в Великобритании до 10,5%. Но судя по данным Kantar, это временное явление. «В конце прошлого года мы увидели незначительное снижение темпов роста цен на продукты, но этот небольшой признак облегчения для потребителей был недолгим», – заявила Фрейзер Маккевитт.

Ранее исполнительный директор крупнейшей розничной сети Великобритании Tesco Кен Мерфи отметил, что инфляция продуктов питания еще не достигла своего пика. Он надеется, что это произойдет к середине года.

