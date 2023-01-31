Путин поручил внести изменения в нацпроекты и госпрограммы

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину РФ до 1 сентября текущего года внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение искусственного интеллекта (ИИ) во всех отраслях экономики и социальной сферы.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в национальные проекты и государственные программы Российской Федерации изменений, предусматривающих внедрение технологий искусственного интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы», – говорится в тексте поручения, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», премьер-министр Михаил Мишустин согласился с продлением и расширением нацпроекта «Производительность труда», предложенными главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Согласно инициативе министерства, проект предлагается продлить после 2024 года, и включить в него предприятия ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения.

Наша справка

Нацпроекты – новые национальные проекты федерального масштаба, принятые в РФ в 2018 году, и разработанные по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

7 мая 2018 года Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные проекты России.

24 декабря 2018 года Кабмин РФ завершил работу над формированием новых нацпроектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры и определил цели и задачи на период до 2024 года по 13 стратегическим направления, которые были предусмотрены указом президента о национальных проектах. Кроме того, правительством в этот список был добавлен комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.