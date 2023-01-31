«Реализация рыночных неэффективностей заканчивается»: глава СПБ биржи предсказал очень сложный год

Российский финансовый рынок ценных бумаг и его участники в 2023 году будут испытывать большие сложности из-за нехватки ликвидности и падения инвестиционной активности, считает глава СПБ биржи Роман Горюнов. Выступая на форуме «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы», он спрогнозировал, что во второй половине года финансовую индустрию ждет «драматическое падение доходов», поскольку «реализация рыночных неэффективностей постепенно заканчивается».

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«Системно мне кажется, что этот год будет очень сложным, и сложный он будет по двум аспектам. Первый — мы все ожидаем, что фондовый рынок должен стать источником финансирования экономики, но здесь одна из ключевых проблем — это ликвидность. Ликвидность на рынке потеряна, если говорить про рынок акций в первую очередь, рынок облигаций — в меньшей степени, но, тем не менее, в общем существенно сократился», — цитирует ТАСС Горюнова.

Глава биржи пояснил, что потеря ликвидности создает проблемы для новых размещений ценных бумаг. Кроме того, по его мнению, существует «обратная сторона медали в части усилий регулятора по поддержанию финансовой стабильности». Закручивание гаек и уменьшение активности любых инвесторов в любом виде теперь будет играть в обратную сторону, заявил Горюнов и призвал поддерживать ликвидность и стимулировать инвесторов всех видов, не уменьшая активность, а увеличивая ее.

«Мы сейчас окажемся в ситуации драматического падения доходов всей финансовой индустрии. Прошлый год пережили, все спасались, и было не до доходов. Однако реализация рыночных неэффективностей постепенно заканчивается, дальше останется регулярный бизнес, который в разы упал, и все с этим столкнутся, в моем понимании, во второй половине этого года», — спрогнозировал глава СПБ биржи.

