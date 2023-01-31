Российская компания Vos’hod построит в ОАЭ отель сети Nobu, основанной актером Робертом де Ниро

Российский девелопер Vos’hod построит в ОАЭ отель сети Nobu, которую основал американский актер Роберт де Ниро.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, комплекс под названием Nobu Hotel, Residences and Restaurant Al Marjan Island появится в эмирате Рас-эль-Хайма на севере страны, на искусственном архипелаге Аль-Марджан, его площадь составит 70 тыс. кв. м, на ней будет расположен сам отель, а также 300 частных резиденций, ресторан, пространство для встреч и мероприятий, фитнес-центр, spa-комплекс и ретейл-зона. Vos'hod рассчитывает завершить проект в 2026 году.

«Мы гордимся тем, что партнером по этому захватывающему проекту стала компания Vos’hod, и с нетерпением ждем возможности представить Nobu Al Marjan Island как гостям, так и жителям», — заявил генедиректор Nobu Hospitality Тревор Хорвелл. Глава компании Marjan, которая выступает мастер-девелопером искусственного архипелага, Абдулла Аль Абдули, в свою очередь, выразил надежду на расширение партнерства. «Мы будем продолжать развивать международные партнерские отношения с такими компаниями, как Vos’hod для реализации знаковых проектов, которые повышают статус эмирата как исключительного места для жизни и отдыха», — подчеркнул топ-менеджер.

Ресторанный и гостиничный бренд Nobu Роберт де Ниро создал совместно с японским шеф-поваром Нобу Мацухиса и кинопродюсером Мейром Тепером. В сеть входят 50 проектов по всему миру.

Vos'hod занимается реализацией проектов в сегменте жилой и многофункциональной недвижимости в знаковых локациях Москвы, в качестве философии компания провозглашает принцип Human Oriented Development. «Всестороннее изучение привычек, потребностей и паттернов использования помещений конечным потребителем позволяет создавать безупречный образ жизни в проектах, одновременно эстетичных и функциональных», — поясняется на сайте Vos'hod. В число партнеров компании входят Сбер и Дом.РФ.

В ноябре прошлого года девелопер представил проект реставрации здания Центрального Телеграфа, ее начало намечено на весну 2023-го.