Российские тракторы едут в гору

Западные санкции создали определенные проблемы для российских машиностроителей. Затруднения с поставками иностранных комплектующих в прошлом году тормозили выпуск техники, в которой аграрии стали нуждаться еще больше, чем раньше, так как «заграничные» машины было практически невозможно заказать или, все-таки заказав всеми правдами и неправдами, получить к необходимой дате.

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Однако здесь на выручку России пришли дружественные страны. В РФ стали массово поступать машины китайского и индийского производства. В тоже время отечественные производители, опрошенные «Экспертом», уверены: сложившаяся ситуация дает новый импульс для развития собственного производства сельскохозяйственной техники в 2023 году. А присутствие на рынке компаний из Китая и Индии открывает новые возможности для сотрудничества.

Производство идет по нарастающей

В указанном контексте важным событием стал визит в столицу Чувашии город Чебоксары представителей индийской компании International Tractors Limited (ITL). В ходе деловой поездки вице–президент, директор по продажам ITL Ашиш Сегал и заместитель генерального директора, глава по взаимодействию со странами Персидского залива и странами СНГ Викрант Сингх встретились с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым, а также посетили производственные площадки «Тракторных заводов». Основной темой визита стала презентация нового технологического партнера в рамках СПИК.

Напомним, что в 2021 года «Волжский комбайновый завод» — дочернее предприятие Концерна «Тракторные заводы» при поддержке Правительства Чувашии победил в конкурсном отборе Минпромторга России на право заключения специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0) по инвестиционному проекту «Создание производства тракторной техники на территории Российской Федерации в рамках современной технологии «Технологии производства сельскохозяйственного трактора с мощностью двигателя 40—90 л.с.».

В пресс-службе российского национального бренда «Агромаш» (ООО «Волжский комбайновый завод») рассказали «Эксперту», что техника уже в ближайшее время будет производиться на площадках «Тракторных заводов» в рамках специального инвестиционного контракта.

Что касается производства и трудностей, связанных с поставками некоторых комплектующих, то с начала 2020 года «Волжский комбайновый завод» активно наращивает темпы производства универсальных гусеничных тракторов 3 класса АГРОМАШ 90ТГ, заметили представители производителя. В настоящее время предприятию удалось выйти на докризисные объемы и увеличить выпуск гусеничных машин в 3-4 раза.

«Степень локализации производимой заводом техники – более 95%. Техника "Агромаш", собранная в цехах «Волжского комбайнового завода», не уступает зарубежным и отечественным аналогам по показателям «качество» и «надежность». Учитывая, что ценовая политика компании не зависит от курса доллара, поскольку в производстве используются исключительно отечественные комплектующие, тракторы "Агромаш" становятся все более востребованными у сельхозтоваропроизводителей», — добавил в компании.

Там также подчеркнули, что предприятие готово к наращиванию объемов производства и закрытию потребностей как российских сельхозтоваропроизводителей, так и заявок по государственным закупкам.

«Например, гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ часто используется коммунальными и лесными хозяйствами, на дорожных работах, при добыче полезных ископаемых и так далее. В 2023 году планируется вывод в серию нового гусеничного трактора 6 тягового класса АГРОМАШ-Руслан, не имеющего конкурентных аналогов российского производства. Трактор уже прошел сертификацию и несколько единиц уже отработали сезон в Республике Татарстан, Кировской области и Краснодарском крае. Помимо этого в планах у "ВКЗ" вывод на рынок гусеничного трактора 4 класса АГРОМАШ 180ТГ. Это будет машина, идентичная текущим гусеничным тракторам, степень локализации будет достигать 98%. Трудностей с комплектующими не испытываем, т.к. производство всех крупных узлов и комплектующих полностью локализовано на производственных площадках "Тракторных заводов", в состав которых входит ООО "ВКЗ"», — заключили в пресс-службе.

Курс на развитие собственных компетенций

Представитель другого крупнейшего производителя техники России, директор департамента маркетинга «Ростсельмаш» Андрей Рябов заметил в комментарии «Эксперту», что после ухода части поставщиков компания оперативно перенастроила логистические цепочки. «В политике комплектации производства был взят курс на развитие собственных компетенций и российских поставщиков. Текущая программа января по тракторной линейке на 40% превышает аналогичный показатель января прошлого года. В 2023 году "Ростсельмаш" планирует увеличить производство относительно 2022 и 2021 годов», — сказал он.

Андрей Рябов подтвердил, что на данный момент сохраняется больший спрос не только на тракторную, но на отечественную сельхозтехнику в целом. «"Ростсельмаш" идет вперед и будет наращивать производство, все инвестиционные проекты нацелены именно на это», — добавил директор департамента. Отвечая на вопрос, будет ли расширяться производство тракторов, Андрей Рябов указал, что «Ростсельмаш» еще в 2021 году начал строительство нового тракторного завода в Ростове-на-Дону.

«Это один из ключевых проектов компании. Новый завод с территорией в 14 га и производственными площадями 62 тыс. кв.м. Планируется выпускать модельный ряд тракторов от 170 л.с. до 600+ л.с. с шарнирно-сочлененной и классической рамой, на гусеничном ходу, а также дорожно-строительную технику. Мощность предприятия до 5 000 машин в год. Будет создано 1850 новых рабочих мест. Сейчас мы находимся на середине нашего строительства, которое планируем закончить в декабре 2023 года. Завод будет состоять из производственного корпуса, инженерно-технического корпуса для специалистов по проектированию тракторной и дорожно-строительной техники, экспериментального цеха, центральной отгрузочной площадки», — подчеркнул он.

Помимо строительства тракторного завода компания ведет реализацию других проектов, таких как запуск завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники, работа по развитию продуктовой линейки.

«Компания давно занимается развитием компонентной базы российского производства. В августе 2020 года с конвейера сошли первые тракторы "Ростсельмаш" серии 2000, оснащенные механическими КПП собственной сборки. Осенью того же года был начат выпуск дифференциалов для тракторов "Ростсельмаш" серии 3000. В 2021 году, компания развила производство, освоив механическую обработку корпусных деталей из российского литья. В данный момент идет дальнейшее углубление производства трансмиссий: организовывается площадка под выпуск валов и зубчатых колес. Ведется подготовка к выпуску мостов ведущих колес, редукторов. "Ростсельмаш" выстраивает сотрудничество с научной школой в области инжиниринга компонентов. В разработках редукторов и коробок переключения передач для тракторов и комбайнов совместно с техническим центром компании участвуют ведущие технические вузы страны», — поделился Андрей Рябов.

Что касается конкуренции с партнерами из дружественных стран, например, после реализации контракта СПИК 2.0, то, как считает Андрей Рябов, столкновения интересов не будет. «Колесные тракторы, которые будут производиться по СПИК, это агромашины мощностью до 90 л.с., которые востребованы совсем небольшими фермерскими хозяйствами. Линейка отечественных предприятий представлена, в основном, энергонасыщенными тракторами для выполнения энергоемких работ в сельском хозяйстве, промышленности и при транспортировке грузов. Поэтому линейки отечественных производителей и СПИК не пересекаются», — заключил представитель «Ростсельмаша».