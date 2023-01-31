«Ростех» наладит выпуск полупроводниковых пластин из кремния

Предприятие «Германий» холдинга «Швабе», входящего в госкорпорацию «Ростех», планирует организовать производство полированных пластин из кремния диаметром 150 и 200 мм.

По словам гендиректора «Германия» Татьяны Павлюк, отечественная продукция позволит сократить сроки поставок, а сам проект при отсутствии необходимости импортного таможенного декларирования обеспечит полное соответствие мировым аналогам. «На сегодняшний день в стране имеются предприятия, которые занимаются не только переработкой кремниевого сырья, но и выпуском кремниевых пластин. Однако качество таких пластин не соответствует высоким требованиям, предъявляемым к производству интегральных микросхем. Поэтому и ввиду того, что технологии обработки пластин из германия и кремния аналогичны, возникла идея реализации отдельного, импортозамещающего, проекта», — пояснила глава предприятия.

На профильном форуме «Микроэлектроника-2022» поднимались вопросы развития современных технологий отрасли, в том числе критическая зависимость процессов выпуска продукции от материалов, включая кремниевые пластины, отмечается в сообщении.

Проект «Ростеха» призван помочь российским производителям микроэлектронных модулей решить проблему зависимости от зарубежных материалов.

Предприятие «Германий» занимается производством германия и его соединений, а также разрабатывает технологии обработки полупроводниковых пластин.

Ранее «Эксперт» писал, что российские производители техники, в которой используется микроэлектроника, от стиральных машин до самолетов, оказались в ситуации, когда, с одной стороны, многократно вырос спрос на их продукцию, а с другой — санкции перекрыли каналы международной кооперации и поставок. Производители оборудования отрезаны от авторизованных поставок западных микросхем, российские разработчики микросхем лишены доступа к современным полупроводниковым фабрикам, включая главную из них — тайваньскую TSMC. Российские фабрики, несмотря на достаточно зрелый уровень технологий, испытывают серьезные сложности с замещением зарубежных материалов, технологического оборудования и запасных частей к нему. Тем не менее РФ пока остается в числе 15 стран, которые обладают собственным полупроводниковым производством и инженерной школой в этой области.