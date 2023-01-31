Русский рынок акций взлетел на американских истребителях

Вчера вечером, после закрытия основной сессии на Московской бирже, ситуация на внешних площадках начала ухудшаться. Американские фондовые индексы закрылись с потерями в 0,7-2%. Припала нефть. Крупный капитал боится, что ФРС завтра не порадует инвесторов, и на всякий случай сокращает вложения в рисковые активы.

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