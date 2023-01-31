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Русский рынок акций взлетел на американских истребителях

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
31 января 2023, 13:09

Несмотря на ухудшение внешнего фона и технические факторы, Индекс Мосбиржи продолжает рост из-за улучшения — возможно, кажущегося — в области геополитики. Рубль пока стабилен.

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