Вчера вечером, после закрытия основной сессии на Московской бирже, ситуация на внешних площадках начала ухудшаться. Американские фондовые индексы закрылись с потерями в 0,7-2%. Припала нефть. Крупный капитал боится, что ФРС завтра не порадует инвесторов, и на всякий случай сокращает вложения в рисковые активы.
Русский рынок акций взлетел на американских истребителях
Несмотря на ухудшение внешнего фона и технические факторы, Индекс Мосбиржи продолжает рост из-за улучшения — возможно, кажущегося — в области геополитики. Рубль пока стабилен.
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