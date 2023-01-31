С ног на голову: золото превратилось из защитного актива в рисковый инструмент

Цены на золото снизились утром во вторник, 31 января, оказавшись под давлением укрепления доллара. В целом золото продолжило снижение прошлой недели — в район 1920 долларов за унцию, — поскольку инвесторы проявили осторожность в преддверии решений по ключевой процентной ставке крупных центральных банков.

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На этой неделе обсудить монетарную политику должны ФРС США, Банк Англии и ЕЦБ. Двухдневное заседание Комитета по открытым рынка США начинается сегодня, решение поставке в ЕС будет озвучено в четверг.

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Так или иначе, но на рынке уверены: металл по-прежнему будет расти в цене, что происходит уже третий месяц подряд на фоне опасений глобальной рецессии и надежд на более медленные темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается, что Федеральная резервная система завтра увеличит ставку на четверть пункта, а инвесторы будут следить за подсказками о том, что ждет их на пути повышения процентных ставок.

Данные, опубликованные в прошлую пятницу, показали, что базовый показатель инфляции в США замедлился до более чем годового минимума в декабре, поддерживая аргументы в пользу меньшего повышения ключевой ставки. Банк Англии и Европейский центральный банк тем временем намерены ужесточить политику на этой неделе. Золото же весьма чувствительно к прогнозам относительно динамики ставок, поскольку более высокий процент повышает альтернативные издержки владения не приносящими доход слитками, и наоборот.

Как ни крути, а золото — в цене

С начала года рынок золота резко вырос — цены повысились с 1830 до 1920 долл./унция, при этом был протестирован сильный уровень сопротивления 1950 долларов, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Причина подобного роста, по ее словам, в плавном входе американкой экономики в рецессию, приводящем к давлению на фондовый рынок.

Помощь золоту также оказывало ослабление курса доллара — там тренд с растущего в начале сентября 2022 года сменился на падающий. Плюс к этому снижались доходности облигаций на долговом рынке, что тоже делало покупку золота интереснее. Ребалансировка рынка крупными институционалами в начале года показала, что в товарные рынки зашло около 26 млрд долл., из которых в рынок золота ушло 4,2 млрд; выросло количество открытых позиций.

Ожидания смягчения политики ФРС, выраженного в снижении шага повышения ставки до 0,25% (а после марта есть прогнозы и на взятие паузы в повышении ставки, если ситуация будет ухудшаться), могут привести к тестированию уровней сопротивления 1950-1970 долл. за унцию, полагает аналитик. Однако сегодня мы наблюдаем снижение к уровню 1915 долл. — участники рынка ведут себя осторожно перед заседанием ФРС (результаты будут 1 февраля) и фиксируют прибыль от произошедшего роста.



Прошедшая неделя была для Азии выходной: китайский рынок был закрыт, и это снизило активность торгов. Наступающий февраль и март для рынка золота обычно слабые месяцы с точки зрения спроса на физическое золото — рынок активизируется в апреле-мае в связи с наступлением периода весенних фестивалей в Индии. Сейчас розничный спрос в Индии упал из-за высоких внутренних цен, а кроме того индийские дилеры и ювелиры приостановили закупки металла в ожидании нового бюджета (будет 1 февраля), потому что питают надежды на снижение импортной пошлины (после ее повышения в июле 2022 года много золота в страну завозилось контрабандой).

Много слухов ходит про закупки Банка Китая, обращает внимание Лукичева. Ясно, по ее мнению, одно: золото китайцы покупают в России, скорее всего, с дисконтами. Причем, это золото оседает в их резервах, то есть уходит с мирового рынка, который, фактически, в этом году недополучит 300 тонн металла. Спрос со стороны прочих ЦБ также остается высоким — в 2023 году ожидается продолжение закупок.

Розничный спрос в Китае восстанавливается и продолжит расти по мере восстановления роста экономики. Китайское население, по опросам WGC, настроено на увеличение покупок ювелирных изделий и инвестиционного металла для защиты капитала в будущем от инфляции, рисков экономического спада, политических рисков.



Еще один момент, добавляет Лукичева, заключается в том, что технически мировые цены сейчас идут к очередному тестированию максимальных значений — 1970-2100 долл. за унцию. Если рынок их пройдет вверх и закрепится, то золото сможет расти дальше. Просматриваются примерные уровни около 2500 долл. за унцию. Если же случится разворот и максимумы не будут взяты, то цены отправятся вниз, для начала — к 1750-1780 долларам, заключает эксперт.

Цены на золото ждут команду от ставки

Золото в последние годы подрастеряло своё амплуа «защитного актива» на финансовом рынке, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Его котировки ведут себя как типичный рисковый инструмент — это происходит с начала пандемии и масштабного денежного стимулирования экономик центробанками — прежде всего ФРС США.

Такое развитие событий связано с тем, объясняет аналитик, что «дешёвые» деньги по низким ставкам и вливания эмиссионных средств спровоцировали направление их в большей степени в производственные, сырьевые активы — в противовес доллару. Вложения в него теряли в доходности, что заставляло инвесторов искать альтернативу — в том числе и в золоте. Оно подорожало с 1450 долл. за унцию в марте 2000 года к 2077 долларам в марте 2022 года.

И наоборот, когда ФРС перешла к повышению ставок, индекс доллара и доходность облигаций стали в 2022 году расти, тогда как драгметалл и акции стали терять в цене — до 1616 долл. в ноябре. Таким образом, проявляется основное, пожалуй, на текущий момент свойство золота как финансового инструмента — его противоположная направленность по отношению к динамике доллара.

Поэтому в последние месяцы, когда появились ожидания замедления ужесточения политики ФРС, отправились в ралли котировки и акций, и золота, отмечает Гойхман. С минимумов ноября оно подорожало до максимума — 1949 долл. 26 января. Этот резкий взлёт прекратился в последние дни из-за того, в основном, что эйфория ожидания замедления темпов роста ставки ФРС уже заложена в цену, и даже с избытком. Ведь речь идёт о вероятности даже не снижения ставки ФРС с нынешнего уровня 4,5%, а лишь о замедлении её роста.

Предполагается, что на заседании 1 февраля регулятор поднимет ставку только на 0,25 процентных пункта, до 4,75%. В преддверии этого события золото несколько дешевеет, указывает эксперт. Вот и сегодня, накануне «дня икс», цена снижается с 1921 к 1912 долл. Завтрашний день может стать основным не только на текущей неделе, но способен задать тенденцию на весь месяц.

В случае оправдания ожиданий рынка по ставке и сохранения жёсткой риторики регулятора в отношении перспектив его политики на ближайшее время, золото продолжит коррекцию, уверен Марк Гойхман. Её техническими целями, при преодолении 1900 долл., выступают сильные уровни поддержки 1820-1830 долл. В случае же более мягких посылов регулятора движение котировок верх может возобновиться с попытками штурма рубежей 1950-2000 долл. в предстоящие недели.