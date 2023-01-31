Спецслужбы обнаружили около 40 подпольных оружейных мастерских в 38 российских регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели масштабную спецоперацию против нелегальных оружейников.

Как сообщается на сайте ведомства, в результате пресечена преступная деятельность 93 жителей 38 регионов; изъято большое количество оружия и боеприпасов, прекращена работа почти 40 подпольных мастерских.

Уточняется, что ФСБ провела операцию совместно с МВД и Росгвардией.

«Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — указывается в сообщении.

Уточняется, что операция проводилась в ноябре-декабре 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Алтай, Дагестан, Карелия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Кузбассе, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 10 пулеметов, 26 автоматов, 17 пистолетов-пулеметов, более сотни пистолетов и револьверов, а также 94 винтовки и карабина.

Кроме того, изъяты 11 гранатометов и огнеметов, 45 выстрелов, 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов, более 160 кг взрывчатых веществ.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — подчеркивают в ФСБ.