США обойдут Катар по экспорту сжиженного газа

В этом году, по прогнозам, глобальное предложение сжиженного газа (СПГ) увеличится на 3% до 415 млн тонн, а спрос – на 2% до 401 млн тонн. США планируют более чем удвоить производство СПГ в течение ближайших 5 лет и в процессе этого роста обойдут Катар, который сейчас является вторым на планете его экспортером.

К 2027 году экспортные возможности Америки могут достичь 169 млн тонн, пишет BloombergNEF, и вырваться далеко вперед. В этом году должны быть приняты инвестиционные решения по трем крупным проектам. Эмир Катара Тамим Аль Тани заявил в феврале прошлого года, что его страна будет производить в 2027 году 126 млн тонн сжиженного газа.