США обойдут Катар по экспорту сжиженного газа

В этом году, по прогнозам, глобальное предложение сжиженного газа (СПГ) увеличится на 3% до 415 млн тонн, а спрос – на 2% до 401 млн тонн. США планируют более чем удвоить производство СПГ в течение ближайших 5 лет и в процессе этого роста обойдут Катар, который сейчас является вторым на планете его экспортером.
К 2027 году экспортные возможности Америки могут достичь 169 млн тонн, пишет BloombergNEF, и вырваться далеко вперед. В этом году должны быть приняты инвестиционные решения по трем крупным проектам. Эмир Катара Тамим Аль Тани заявил в феврале прошлого года, что его страна будет производить в 2027 году 126 млн тонн сжиженного газа.
Большими плюсами США являются гибкая контрактная система и благоприятная конкурентная среда. В 2022 году 89% контрактов по поставкам СПГ в мире приходились на США. Строительство обычно начинается после того, как открывается финансирование проекта и на 75-80% его продукции подписаны контракты. В этом году окончательные решения по финансированию будут приняты по 5 проектам. Четыре из них находятся в США. Это Plaquemines LNG компании Venture Global; Port Arthur LNG компании Sempra и Rio Grande LNG компании NextDecade. Еще два находятся в Канаде: расширение North Field South компании QatarEnergy и Woodfibre LNG компании Pacific Energy.
«США станут очень важным игроком на глобальном газовом рынке,- приводит издание Doha News объяснение ведущего аналитика BNEF по американскому газу Энрике Гонсалеса.- В отличие от прошлых лет цены на (американском) внутреннем газовом рынке будут крепко связаны с остальным миром».
В прошлом году были приняты финансовые решения и начато строительство трех СПГ-проектов суммарной мощностью 25,3 млн тонн. Мощность пяти проектов этого года: Lake Charles LNG компании Energy Transfer, Calcasieu Pass 2 LNG компании Venture Global, Fast LNG компании New Fortress Energy и Papua LNG компании TotalEnergies, составит в конечном итоге 54,5 млн тонн.
Рост предложения в 2023 году связан с возобновлением работы Freeport LNG в первом квартале текущего года и выходом на полную мощность Calcasieu Pass. Производство начнется и на Tangguh Train 3 в Индонезии, плавучей СПГ-платформе Tango в Республике Конго и еще одной плавучей платформе – Tortue, расположенной на морской границе между Сенегалом и Мавританией.
Не следует забывать и о грандиозном проекте расширения газового сектора в Катаре, работы на котором сейчас в самом разгаре. Доха ведет переговоры по приобретению пакета акций 27-миллиардного кластера СПГ-проектов в Ираке, которые принадлежат TotalEnergies. QatarEnergy рассчитывает приобрести приблизительно 30% проекта, по данным Reuters.
QatarEnergy также подтвердила участие в трехстороннем нефтегазовом консорциуме на двух морских месторождениях в Ливане.