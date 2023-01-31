«Транснефть» готова начать прокачку казахстанской нефти в Германию

«Транснефть» готова в феврале начать транзит 20 тысяч тонн казахстанской нефти по северной ветке «Дружбы», сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Демина. Перекачка из Казахстана будет осуществляться через Россию, Белоруссию и Польшу по северной ветке магистрального трубопровода. Все формальности для этого выполнены.

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«У нас все готово <…> Заключен договор, на его основании подготовлены маршрутные поручения, даже выполнены необходимые транзитные платежи, — сказал Демин. — Эти 20 тыс. тонн вошли в основной график. Теперь дело только за казахстанской стороной».

Представитель компании отметил, что «Транснефть» была готова приступить к транзиту уже 31 января, но «в силу некоторой инерционности» партнеров начало работы было перенесено на февраль.

В конце 2022 года казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» сообщала, что изучает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе, напоминает ТАСС.