ЦБ допускает более мягкое повышение ценза для квалифицированных инвесторов

Банк России может выбрать более мягкий вариант повышения имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольги Шишлянниковой.

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В середине 2022 года Банк заявил о намерениях ужесточить правила предоставления такого статуса — в частности, повысить минимальную стоимость активов в пять раз, с 6 млн до 30 млн рублей. Это вызвало ожесточенную дискуссию среди участников рынка. Новые правила могли вступить в силу с начала 2023 года.

Цифра в 30 миллионов не является окончательной, сообщила представительница ЦБ, отвечая на вопрос журналистов о возможности смягчения ценза. «Насколько я знаю, пока окончательных решений в этой части не принято, — цитирует Ольгу Шишлянникову "Интерфакс". — Цифра <…> находится в стадии обсуждения. И, естественно, скорее всего, она будет снижаться, а не расти вверх».

Кроме того, она упомянула, что Банк России скорректировал свои планы запретить предоставлять «плечо» неквалифицированным инвесторам сразу после их прихода на рынок.

«Мы пообсуждали этот вопрос и решили, что новички никогда не смогут научиться маржинальной торговле, если им не дать возможность это делать. Сам факт приобретения акций или облигаций не дает навыки именно в маржинальной торговле и не учит управлять этими рисками», — отметила Шишлянникова.

В итоге регулятор принял решение пойти по другому пути, ограничив размер «плеча» для новичков до момента накопления опыта в такого рода сделках, а не запретив его вовсе.